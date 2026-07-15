کین اختلاف توخل و بلینگام را رد کرد

به گزارش ایلنا، پس از پیروزی ۲ بر یک انگلیس برابر نروژ در مرحله یک‌چهارم نهایی، اظهارات توماس توخل درباره عملکرد تیم و پاسخ جود بلینگام، شایعاتی درباره وجود تنش در اردوی سه‌شیرها ایجاد کرد.

هری کین در واکنش به این گمانه‌زنی‌ها گفت صحبت‌های دو طرف بیش از اندازه مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته و هیچ اختلاف جدی در تیم وجود ندارد.

کاپیتان انگلیس گفت: «وقتی پنج دقیقه بعد از پایان یک مسابقه سخت از بازیکنی سؤال می‌شود، طبیعی است که شاید تمام صحبت‌های سرمربی را دقیق نشنیده یا به‌درستی متوجه نشده باشد. ما تازه از یک نبرد بیرون آمده بودیم و در چنین شرایطی ایجاد داستان درباره اختلاف بسیار آسان است.»

او در ادامه افزود: «این تیم به دلیل اتحادش به این مرحله رسیده است. این همبستگی فقط میان بازیکنان نیست و رابطه بسیار خوبی با اعضای کادر فنی نیز داریم. گاهی رسانه‌ها به بعضی مسائل بیش از اندازه اهمیت می‌دهند.»

کین همچنین از شخصیت صریح توخل دفاع کرد و اظهار داشت: «او هیچ‌وقت براساس یک متن از پیش تعیین‌شده صحبت نمی‌کند و همین موضوع او را متفاوت می‌کند. ما در دو سال گذشته او را شناخته‌ایم و می‌دانیم چه چیزهایی از تیم می‌خواهد و چه چیزی او را راضی می‌کند.»

توخل پس از دیدار برابر نروژ از برخی جنبه‌های عملکرد انگلیس ابراز نارضایتی کرده بود و بلینگام نیز در واکنش، از دشواری مسابقه و تلاش بازیکنان دفاع کرد. این صحبت‌ها باعث شد برخی رسانه‌ها از تنش میان ستاره رئال مادرید و سرمربی آلمانی خبر بدهند.

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