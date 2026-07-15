هشدار به انگلیس: مسی جادوگر دارد!
میکائل سیلوستره معتقد است انگلیس برای عبور از آرژانتین باید حتی در لحظاتی که لیونل مسی کمتحرک به نظر میرسد، مراقب او باشد؛ زیرا کاپیتان آلبیسلسته درست در همان زمان برای ضربه نهایی آماده میشود.
به گزارش ایلنا، تیم ملی انگلیس در آستانه دیدار حساس برابر آرژانتین در نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ قرار دارد و بخش مهمی از برنامه توماس توخل باید به کنترل لیونل مسی اختصاص پیدا کند.
میکائل سیلوستره، مدافع پیشین منچستریونایتد و آرسنال، در تحلیل این مسابقه گفت: «انگلیس میتواند برنده شود، به شرطی که بازی را کنترل کند و مسی را زیر نظر داشته باشد. مهار او یکی از بخشهای اصلی این معماست.»
او تأکید کرد که برای مقابله با مسی، استفاده از یارگیری مستقیم ضروری نیست و افزود: «حتی زمانی که او در حال قدمزدن است، باید مراقبش باشید؛ چون همان لحظه در حال آماده کردن جادوی بعدی خود است.»
طبق آمارهای منتشرشده، ۴۷ درصد از مسافت طیشده توسط مسی در این جام جهانی با سرعت پیادهروی بوده است. این شیوه به او اجازه میدهد انرژی خود را برای استارتهای ناگهانی، پاسهای خلاقانه و حضور در لحظات سرنوشتساز حفظ کند.
سیلوستره با اشاره به تجربه تقابل با مسی گفت: «او در بعضی لحظات از جریان بازی ناپدید میشود و مدافعان ممکن است فراموشش کنند. ارتباط میان بازیکنان خط دفاعی بسیار مهم است و باید دائماً به یکدیگر بگویند که او در کدام منطقه قرار دارد.»
مدافع سابق تیم ملی فرانسه معتقد است انگلیس نباید فقط روی یک مدافع برای کنترل مسی حساب کند و کل ساختار دفاعی تیم باید حرکات او را دنبال کند.
او همچنین درباره شرایط آرژانتین اظهار داشت: «این تیم همان آرژانتین چهار سال قبل نیست. تعدادی از بازیکنان مسنتر شدهاند و بازیهای طولانی و وقتهای اضافه میتواند در نهایت باعث خستگی آنها شود. به نظر من انگلیس باید بتواند امسال این تیم را شکست دهد.»
سیلوستره در پایان به قضاوت اسماعیل الفتح، داور آمریکایی مسابقه، اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد انگلیس با عبور از آرژانتین، به فینال جام جهانی برسد.