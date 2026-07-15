بلینگام، گزینه اصلی جانشینی کین؛ «کاپیتان بعدی انگلیس مشخص است»

به گزارش ایلنا، درخشش جود بلینگام در جام جهانی ۲۰۲۶ بار دیگر بحث درباره آینده کاپیتانی تیم ملی انگلیس را داغ کرده است. ستاره رئال مادرید با عملکردی تأثیرگذار، نقش مهمی در صعود سه‌شیرها به مرحله نیمه‌نهایی داشته و حالا از او به عنوان جدی‌ترین گزینه جانشینی هری کین یاد می‌شود.

گابی آگبونلاهور، مهاجم سابق آستون ویلا، با رد ایده کاپیتانی دکلان رایس گفت: «او کاپیتان بعدی انگلیس است. بی‌دلیل درباره دکلان رایس صحبت نکنید. نه؛ جود بلینگام بعد از هری کین کاپیتان بعدی انگلیس خواهد بود. این یک انتخاب کاملاً روشن است و نیازی به توضیح بیشتر ندارد.»

بلینگام در جام جهانی ۲۰۲۶ با ۶ گل، یکی از مهم‌ترین بازیکنان انگلیس بوده و در مراحل حذفی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرده است. حضور پررنگ او در لحظات حساس باعث شده جایگاهش فراتر از یک ستاره فنی ارزیابی شود.

آگبونلاهور در ادامه، سبک بازی بلینگام را با زین‌الدین زیدان مقایسه کرد و گفت: «او من را یاد زیدان می‌اندازد؛ از نوع بازی‌اش تا نحوه حضورش در زمین. الان تیم را به جلو می‌برد و واقعاً در سطح جهانی است.»

او همچنین به شخصیت بلینگام خارج از زمین اشاره کرد و افزود: «وقتی صحبت‌هایش را می‌شنوید، آرامش خاصی در او وجود دارد. به نظر من بعد از هری کین، بازوبند کاپیتانی به او خواهد رسید.»

هارلی دین، هم‌تیمی سابق بلینگام، نیز درباره ویژگی‌های رهبری او گفت: «با اعتمادبه‌نفس بازی می‌کند و از هیچ موقعیتی فرار نمی‌کند. شاید خودش زیاد به کاپیتانی فکر نکند، اما بازیکنی است که همه به او نگاه می‌کنند. تیم را با خود جلو می‌برد و باعث می‌شود دیگران هم بهتر شوند.»

تیم ملی انگلیس اکنون در آستانه نیمه‌نهایی جام جهانی برابر آرژانتین قرار دارد و بلینگام بار دیگر یکی از امیدهای اصلی این تیم خواهد بود. چه بازوبند کاپیتانی به‌زودی به او برسد و چه نه، عملکردش جایگاه او را به عنوان رهبر نسل جدید فوتبال انگلیس تثبیت کرده است.

انتهای پیام/