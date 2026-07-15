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فینال جام جهانی با نیمه‌زمانی متفاوت؛ برنامه ویژه فیفا برای مت‌لایف

فینال جام جهانی با نیمه‌زمانی متفاوت؛ برنامه ویژه فیفا برای مت‌لایف
کد خبر : 1813423
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فیفا برای فینال جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه مت‌لایف، نیمه‌زمانی طولانی‌تر از حالت معمول و یک نمایش ویژه جهانی در نظر گرفته است.

به گزارش ایلنا، فینال جام جهانی ۲۰۲۶ روز یکشنبه در ورزشگاه مت‌لایف نیویورک برگزار خواهد شد و فیفا قصد دارد این مسابقه را به رویدادی فراتر از یک دیدار فوتبال تبدیل کند.

طبق اطلاعات منتشرشده، زمان استراحت بین دو نیمه به جای ۱۵ دقیقه معمول، دست‌کم به ۲۰ دقیقه افزایش خواهد یافت. برخی گزارش‌ها حتی از احتمال طولانی‌تر شدن این زمان تا ۲۵ یا ۳۰ دقیقه خبر داده‌اند تا امکان برگزاری یک برنامه نمایشی گسترده فراهم شود.

این مراسم با هدف ایجاد فضایی شبیه یک جشنواره جهانی طراحی شده و قرار است برای تماشاگران حاضر در ورزشگاه و میلیون‌ها بیننده تلویزیونی اجرا شود.

کریس مارتین، خواننده گروه کلدپلی، در انتخاب هنرمندان این برنامه نقش دارد. نام چهره‌هایی مانند جاستین بیبر، شکیرا، اعضای گروه بی‌تی‌اس، مدونا و برنا بوی در میان گزینه‌های مطرح‌شده برای اجرای مراسم دیده می‌شود.

همچنین احتمال حضور شخصیت‌هایی از «ماپت شو» و «خیابان سسمی» در این برنامه مطرح شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد فیفا به دنبال طراحی مراسمی خانوادگی و متفاوت برای فینال است.

در فهرست دیگر چهره‌های احتمالی مراسم اختتامیه نیز نام‌هایی مانند لورا پائوزینی، نیکول شرزینگر و رابی ویلیامز دیده می‌شود. از حضور ویژه تام کروز نیز صحبت شده است.

 

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