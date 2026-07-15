لیدزیونایتد آماده ثبت خریدی تاریخی از یوونتوس

به گزارش ایلنا، تاریک محارموویچ، مدافع ۲۳ ساله بوسنیایی ساسولو، در آستانه انتقالی بزرگ به لیگ برتر انگلیس قرار دارد. طبق گزارش‌ها، لیدز یونایتد آماده است با پرداخت ۴۰ میلیون یورو، این مدافع چپ‌پا را به خدمت بگیرد؛ انتقالی که می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین فروش‌های تاریخ ساسولو باشد.

نکته مهم این معامله، سهم یوونتوس از انتقال احتمالی است. باشگاه تورینی هنگام فروش محارموویچ به ساسولو، بندی را در قرارداد گنجاند که بر اساس آن، ۵۰ درصد مبلغ فروش آینده این بازیکن به یوونتوس تعلق خواهد گرفت. در صورت انجام انتقال با رقم ۴۰ میلیون یورو، بیانکونری حدود ۲۰ میلیون یورو از این معامله دریافت خواهد کرد.

یوونتوس در هفته‌های اخیر تلاش کرده بود این مدافع را دوباره به تورین بازگرداند، اما اختلاف با ساسولو بر سر رقم انتقال، مذاکرات را متوقف کرد. در همین شرایط، لیدز با ارائه پیشنهاد مالی بالاتر، به گزینه نخست برای جذب این ملی‌پوش بوسنی تبدیل شده است.

محارموویچ که محصول آکادمی یوونتوس است، فصل گذشته با عملکرد درخشان خود در ساسولو و تیم ملی بوسنی، توجه چند باشگاه لیگ برتری از جمله نیوکاسل، بورنموث و ساندرلند را نیز جلب کرده بود، اما در حال حاضر لیدز بیشترین شانس را برای نهایی کردن این انتقال دارد.

اگر این انتقال نهایی شود، علاوه بر ثبت یکی از گران‌ترین فروش‌های تاریخ ساسولو، یوونتوس نیز بدون در اختیار داشتن بازیکن، سودی قابل توجه از معامله به دست خواهد آورد؛ درآمدی که می‌تواند در ادامه بازار نقل‌وانتقالات برای تقویت ترکیب این تیم مورد استفاده قرار گیرد.

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