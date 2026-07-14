مرگ ناگهانی داور ۳۸ ساله و جنجالی فوتبال
قاضی محرومشده از جام جهانی درگذشت
راب دیپرینک، داور سرشناس و ۳۸ سالهای که پیش از آغاز رقابتهای جام جهانی به دلیل اتهام جنجالی آزار جنسی با محرومیت مواجه شده بود و در نهایت پرونده او به علت نبود شواهد کافی مختومه شد، به طرز ناگهانی درگذشت.
به گزارش ایلنا، راب دیپرینک، داور ۳۸ ساله و هلندی که علت فوت او هنوز از سوی منابع رسمی اعلام نشده، درگذشته است. این داور هلندی درست دو ماه پیش از آغاز رقابتهای جام جهانی، پس از بازداشت در انگلیس از فهرست داوران کاندیدای حضور در این تورنمنت کنار گذاشته شد؛ پروندهای جنجالی که البته در نهایت با تبرئه او همراه بود.
اتحادیه فوتبال هلند با انتشار بیانیهای رسمی در واکنش به این اتفاق تلخ اعلام کرد: «ما از شنیدن خبر درگذشت راب دیپرینک شوکه و عمیقاً غمگین هستیم. با رفتن راب، ما یک داور بسیار ارزشمند و مهمتر از همه، یک همکار مهربان و دلسوز را از دست دادیم».
دیپرینک پیش از این از سوی فیفا به عنوان کمکداور ویدئویی (VAR) برای قضاوت در جام جهانی انتخاب شده بود. با این حال، درست قبل از اینکه او برای قضاوت دیدار لیگ کنفرانس اروپا بین کریستال پالاس و فیورنتینا راهی میدان شود، به اتهام واهی آزار جنسی یک فرد زیر سن قانونی توسط پلیس بریتانیا بازداشت شد؛ پروندهای جنجالی که در ادامه به دلیل عدم وجود شواهد و مدارک کافی به طور کامل مختومه اعلام شد.
از اتهام جنجالی در لندن تا حسرت بزرگ جام جهانی
او پیش از این در گفتوگویی مفصل با نشریه معتبر د تلگراف، با ابراز ناامیدی شدید از محرومیتش برای حضور در جام جهانی گفته بود: «من عمیقاً از اینکه به ناحق مورد اتهام قرار گرفتم، غمگین و دلشکسته هستم. من از همان روزهای نخست، همکاری همهجانبه و کاملی با تحقیقات پلیس و همچنین مقامات فیفا، یوفا و فدراسیون فوتبال هلند داشتم».
دیپرینک از سال ۲۰۱۷ به عنوان یکی از داوران تراز اول و نخبه فوتبال هلند شناخته میشد و در عرصه بینالمللی نیز کارنامه موفقی داشت؛ داور سرشناسی که سابقه قضاوت در رقابتهای یورو ۲۰۲۴ و بازیهای المپیک را در کارنامه ورزشی خود ثبت کرده بود.