جنجال اسپایدرکم در گل انگلیس؛ «دست خدا»ی تازه در جام جهانی؟
گل تساوی جود بلینگام برابر نروژ، انگلیس را به بازی برگرداند، اما اعتراض نروژیها و احتمال برخورد توپ با کابلهای اسپایدرکم، این صحنه را به یکی از جنجالیترین اتفاقات جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل کرده است.
به گزارش ایلنا، دیدار انگلیس و نروژ در جام جهانی ۲۰۲۶ با صحنهای بحثبرانگیز همراه شد؛ جایی که جود بلینگام در وقتهای اضافه نیمه نخست گل تساوی سهشیرها را به ثمر رساند، اما بلافاصله اعتراض شدید بازیکنان و کادر فنی نروژ آغاز شد.
اعتراض اصلی نروژیها به مسیری بود که توپ پیش از رسیدن به بلینگام طی کرد. دروازهبان نروژ و اعضای نیمکت این تیم معتقد بودند توپ هنگام فرود، ممکن است با کابلهای دوربین اسپایدرکم برخورد کرده باشد؛ موضوعی که در صورت تأیید، میتوانست جریان بازی را متوقف کند و گل انگلیس را زیر سؤال ببرد.
طبق اعلام فیفا، حسگرهای موجود در توپ هیچ برخوردی را ثبت نکردهاند. با این حال، برخی کارشناسان داوری معتقدند این فناوری لزوماً برای تشخیص چنین برخوردی طراحی نشده و ممکن است تماس احتمالی توپ با کابل دوربین، در دادههای ثبتشده قابل شناسایی نبوده باشد.
این صحنه برای کمکداور ویدئویی نیز چالشی جدی ایجاد کرد. اگر زاویههای تصویری موجود نتوانسته باشند مسیر کامل توپ و احتمال برخورد با کابل را بهوضوح نشان دهند، تصمیمگیری قطعی درباره این صحنه دشوار بوده است.
همین ابهام باعث شده گل بلینگام با پرسشهای زیادی همراه شود. انگلیس از این فرصت استفاده کرد و به بازی برگشت، اما نروژ احساس میکند در یکی از حساسترین لحظات مسابقه، تصمیمی تأثیرگذار به سود حریف رقم خورده است.
این اتفاق حالا با تعبیرهایی مانند «دست خدا»ی انگلیس در رسانهها بازتاب پیدا کرده؛ اشارهای به یکی از معروفترین صحنههای تاریخ جام جهانی. هرچند در این مورد، بحث نه درباره خطای هند، بلکه درباره احتمال دخالت یک عامل خارجی در جریان بازی است.
در شرایطی که انگلیس با گل بلینگام مسیر خود را در مسابقه تغییر داد، جنجال اسپایدرکم میتواند به یکی از بحثهای بزرگ داوری و فناوری در جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل شود؛ صحنهای که حتی اگر نتیجه آن تغییر نکند، سایهاش روی این بازی باقی خواهد ماند.