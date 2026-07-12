به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فرانسه و اسپانیا در آستانه یکی از حساس‌ترین مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ قرار دارند و فضای پیش از بازی، با صحبت‌های لامین یامال و پاسخ ایبراهیما کوناته، رنگ‌وبوی جدی‌تری گرفته است.

یامال، ستاره جوان تیم ملی اسپانیا، پیش از این دیدار گفته بود: «کسانی که باید بترسند، فرانسوی‌ها هستند.» او همچنین با اشاره به تقابل دو تیم در یورو ۲۰۲۴ یادآوری کرده بود که اسپانیا موفق شد فرانسه را از آن رقابت‌ها حذف کند.

این صحبت‌ها با واکنش کوناته همراه شد. مدافع تیم ملی فرانسه در نشست خبری گفت: «با تمام صداقت، ما به چیزهایی که اطراف بازی گفته می‌شود توجهی نداریم. نباید از هیچ‌کس بترسیم. مهم این است که فروتنی خود را حفظ کنیم و در دام این نوع تله‌ها نیفتیم.»

او در ادامه افزود: «یامال می‌تواند هر چه می‌خواهد بگوید. ما بازی را به بهترین شکل ممکن آماده خواهیم کرد و امیدوارم نتیجه به سود ما باشد.»

کوناته درباره کیفیت لامین یامال و نحوه مهار او نیز گفت: «ما به طور خاص فقط به این فکر نمی‌کنیم که چگونه او را متوقف کنیم. اسپانیا تیمی استثنایی است و بازیکنان بزرگی دارد. هدف ما تمرکز روی یک بازیکن نیست، چون کل تیم اسپانیا می‌تواند به ما آسیب بزند.»

مدافع فرانسه همچنین درباره عملکرد خروس‌ها در جام جهانی گفت: «طبیعی است درباره آنچه از ابتدای مسابقات نشان داده‌ایم صحبت شود، چون چیزی که در حمله ارائه می‌دهیم واقعاً قابل توجه است. اما این موفقیت نتیجه کار گروهی است. حتی بازیکنانی که از روی نیمکت وارد زمین می‌شوند هم عملکرد فوق‌العاده‌ای دارند.»

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