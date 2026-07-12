رکوردشکنی تماشاگران در جام جهانی ۲۰۲۶؛آمار هیجان انگیز
جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا، کانادا و مکزیک، علاوه بر رقابتهای جذاب داخل زمین، از نظر استقبال تماشاگران نیز به یکی از پرحضورترین دورههای تاریخ این مسابقات تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور چشمگیر هواداران در ورزشگاههای مختلف همراه بوده و در چند مسابقه و حتی در مجموع بازیهای یک روز، رکوردهای تازهای از نظر تعداد تماشاگران ثبت شده است.
در روزی که تیم ملی آرژانتین برابر الجزایر قرار گرفت، چهار مسابقه دیگر نیز برگزار شد و مجموع حضور تماشاگران در ورزشگاهها به ۲۸۱ هزار و ۲۲۳ نفر رسید؛ آماری که در آن مقطع، رکورد تازهای برای بیشترین تعداد تماشاگر در یک روز از تاریخ جام جهانی به شمار میرفت.
این رکورد خیلی زود دوباره شکسته شد. در روز پنجشنبه، با برگزاری ۶ مسابقه در ۶ ورزشگاه مختلف، مجموع تماشاگران به ۴۲۶ هزار و ۸۳۴ نفر رسید تا جام جهانی ۲۰۲۶ از نظر استقبال عمومی، رکوردی تاریخی ثبت کند.
در میان مسابقات برگزارشده، ورزشگاه آزتکای مکزیکوسیتی یکی از اصلیترین صحنههای حضور گسترده هواداران بوده است. چهار بازی برگزارشده در این ورزشگاه، شامل مکزیک - آفریقای جنوبی، مکزیک - اکوادور، مکزیک - انگلیس و ازبکستان - کلمبیا، هر کدام با حضور ۸۰ هزار و ۸۲۴ تماشاگر برگزار شدند و در میان پرتماشاگرترین بازیهای این دوره قرار گرفتند.
ورزشگاه متلایف در نیویورک-نیوجرسی نیز یکی دیگر از میزبانهای پرتماشاگر جام بوده است. دیدار برزیل و مراکش با حضور ۸۰ هزار و ۶۶۳ تماشاگر در این ورزشگاه برگزار شد. مسابقات نروژ - سنگال، اکوادور - آلمان و پاناما - انگلیس نیز با همین تعداد تماشاگر همراه بودند.
تیم ملی آرژانتین هم در دو بازی نخست خود حمایت پررنگی از سوی هواداران داشت. دیدار این تیم برابر الجزایر در ورزشگاه اَروهِد کانزاسسیتی با حضور ۶۹ هزار و ۴۵ تماشاگر برگزار شد و بازی مقابل اتریش در دالاس نیز ۷۰ هزار و ۶۴۹ نفر را به ورزشگاه کشاند.
در مقابل، کمترین میزان حضور تماشاگران در این دوره مربوط به دیدار غنا و پاناما بود؛ مسابقهای که در ورزشگاه بیاماو فیلد تورنتو برگزار شد و ۴۲ هزار و ۹۴۲ نفر از نزدیک آن را تماشا کردند.