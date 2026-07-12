رودری درباره یامال: باید لحظات بازی را بهتر درک کند

به گزارش ایلنا، تیم ملی اسپانیا در آستانه یکی از مهم‌ترین مسابقات خود در جام جهانی ۲۰۲۶ قرار دارد و لامین یامال بار دیگر یکی از بازیکنانی است که نگاه‌ها به او دوخته شده است. با این حال، رودری معتقد است این ستاره جوان هنوز باید در مدیریت لحظات مختلف مسابقه و کنترل هیجان خود رشد کند.

رودری در گفت‌وگو با رسانه‌ها درباره شرایط یامال گفت: «سرمربی، لوئیس دلافوئنته، دیروز گفت که لامین باید آرام‌تر باشد. گاهی او بیش از حد می‌خواهد خودش را ثابت کند.»

هافبک اسپانیا در ادامه افزود: «یامال باید یاد بگیرد این اضطراب را کنترل کند. او بازیکنی کلیدی برای ماست؛ هم با توپ و هم بدون توپ. نباید فراموش کنیم که او فقط ۱۹ سال دارد.»

رودری با اشاره به تجربه یامال در تورنمنت‌های بزرگ گفت: «امیدواریم او برابر فرانسه برای ما بسیار مهم باشد. او در یورو ۲۰۲۴ نشان داد بلوغ فوق‌العاده‌ای دارد. من در سن او حتی هنوز بازی در سطح بالا را شروع نکرده بودم.»

او در ادامه از شخصیت حرفه‌ای یامال تمجید کرد و اظهار داشت: «او بازیکنی بسیار باهوش است، خوب گوش می‌دهد و همیشه می‌خواهد یاد بگیرد. همین حالا هم در پست خودش به یک مرجع تبدیل شده، اما هنوز باید در فهمیدن لحظات مختلف یک مسابقه پیشرفت کند.»

یامال که ابتدای تورنمنت با مشکل بدنی و مصدومیت روبه‌رو بود، به تدریج شرایط بهتری پیدا کرده است. با این حال، آمار او در جام جهانی هنوز با انتظارات فاصله دارد؛ او تاکنون فقط یک گل برابر عربستان سعودی به ثمر رسانده و هنوز پاس گلی ثبت نکرده است.

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