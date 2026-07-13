هشدار به فرانسه درباره یامال؛ «ممکن است مثل زیدان ۹۸ بدرخشد»

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فرانسه و اسپانیا در حالی آماده تقابل در نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ می‌شوند که بخش مهمی از نگاه‌ها به لامین یامال دوخته شده است؛ بازیکنی که با وجود سن پایین، در ترکیب اسپانیا نقشی تعیین‌کننده دارد و هر لحظه می‌تواند جریان مسابقه را تغییر دهد.

ولید آشرشور، کارشناس فوتبال، در تحلیل این مسابقه نسبت به تأثیرگذاری یامال هشدار داد و گفت این بازیکن جوان ممکن است در دیدار برابر فرانسه نمایشی شبیه زین‌الدین زیدان در فینال جام جهانی ۱۹۹۸ ارائه کند؛ شبی که زیدان با درخشش مقابل برزیل، فرانسه را به نخستین قهرمانی جهان رساند.

یامال در این جام جهانی با سرعت، تکنیک، جسارت در موقعیت‌های تک‌به‌تک و توانایی تصمیم‌گیری در لحظات حساس، به یکی از مهم‌ترین مهره‌های اسپانیا تبدیل شده است. او نه‌تنها در حملات این تیم نقش دارد، بلکه با حضور خود سمت راست خط دفاعی حریفان را دائماً تحت فشار قرار می‌دهد.

برای فرانسه، کنترل یامال یکی از کلیدهای اصلی مسابقه خواهد بود. مدافعان این تیم باید مانع از آن شوند که ستاره جوان اسپانیا در فضاهای باز صاحب توپ شود، چون در چنین شرایطی توانایی عبور از بازیکن، ایجاد موقعیت و حتی تمام‌کنندگی او می‌تواند برای خروس‌ها دردسرساز شود.

دیدار فرانسه و اسپانیا فقط یک نیمه‌نهایی بزرگ میان دو قدرت فوتبال اروپا نیست؛ بلکه می‌تواند صحنه‌ای برای معرفی یکی از چهره‌های ماندگار نسل جدید فوتبال جهان باشد. یامال در آستانه فرصتی قرار دارد که با یک نمایش درخشان، نام خود را در تاریخ جام جهانی پررنگ‌تر کند.

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