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راجرز از بلینگام دفاع کرد: حرف‌های قبل از جام جهانی مضحک بود

راجرز از بلینگام دفاع کرد: حرف‌های قبل از جام جهانی مضحک بود
کد خبر : 1812355
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مورگان راجرز با دفاع قاطع از جود بلینگام، بحث‌های پیش از جام جهانی درباره احتمال نیمکت‌نشینی این ستاره را «مضحک» دانست و تأکید کرد عملکرد او در زمین بهترین پاسخ به منتقدان بوده است.

به گزارش ایلنا، جود بلینگام در جام جهانی ۲۰۲۶ به یکی از چهره‌های اصلی تیم ملی انگلیس تبدیل شده و نمایش درخشان او باعث شده بحث‌های قبل از تورنمنت درباره جایگاهش در ترکیب اصلی، بیش از هر زمان دیگری عجیب به نظر برسد.

مورگان راجرز در واکنش به انتقادها و تردیدهایی که پیش از آغاز جام جهانی درباره بلینگام مطرح شده بود، گفت: «اینکه فکر کنیم او قرار است در این تورنمنت بازی نکند، مضحک است.»

بلینگام در پیروزی ۲ بر یک انگلیس برابر نروژ در مرحله یک‌چهارم نهایی، هر دو گل تیمش را به ثمر رساند و بار دیگر نشان داد چه اندازه در ساختار هجومی سه‌شیرها تعیین‌کننده است. او با این نمایش، رکوردی ۴۰ ساله از دیگو مارادونا را نیز برابر کرد و بیش از گذشته در مرکز توجه قرار گرفت.

ستاره رئال مادرید در این مسابقه فقط با گل‌هایش تأثیرگذار نبود. او با هفت دریبل موفق، گرفتن خطاهای متعدد و حضور پررنگ در جریان بازی، نقشی فراتر از یک گلزن داشت و به موتور محرک انگلیس در میانه میدان تبدیل شد.

راجرز با اشاره به کیفیت فنی و تلاش بدنی بلینگام گفت: «او بارها در سطح جهانی نشان داده که چه بازیکن بزرگی است. برای تیم سخت کار می‌کند و در پایان هر بازی کاملاً خسته است، چون همه توانش را می‌گذارد.»

عملکرد بلینگام در جام جهانی باعث شده جایگاه او در ترکیب انگلیس دیگر محل بحث نباشد. بازیکنی که پیش از تورنمنت با تردیدهایی روبه‌رو بود، حالا یکی از مهم‌ترین دلایل صعود تیم توماس توخل به نیمه‌نهایی محسوب می‌شود.

انگلیس اکنون خود را برای دیدار حساس برابر آرژانتین آماده می‌کند؛ مسابقه‌ای که بلینگام می‌تواند بار دیگر در آن نقش اصلی را ایفا کند و تیمش را یک قدم دیگر به فینال جام جهانی نزدیک‌تر کند.

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