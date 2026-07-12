هشدار در اردوی انگلیس؛ تنش توخل و بلینگام باید قبل از نیمهنهایی خاموش شود
انگلیس در آستانه یکی از حساسترین بازیهای تاریخ خود در جام جهانی ۲۰۲۶ قرار دارد، اما اختلافنظر میان توماس توخل و جود بلینگام میتواند به حاشیهای خطرناک برای سهشیرها تبدیل شود.
به گزارش ایلنا، تیم ملی انگلیس پس از عبور از نروژ و رسیدن به نیمهنهایی جام جهانی، باید خود را برای جدالی بزرگ برابر آرژانتین آماده کند؛ مسابقهای که میتواند این تیم را پس از سالها به فینال جام جهانی برساند. با این حال، فضای اطراف تیم فقط تحت تأثیر صعود و هیجان مسابقه بعدی نیست و تنش اخیر میان توماس توخل و جود بلینگام نیز به یکی از موضوعات مهم اردوی انگلیس تبدیل شده است.
ماجرا پس از آن جدیتر شد که توخل در تحلیل پیروزی انگلیس برابر نروژ، انتقادهایی از عملکرد تیم و برخی جزئیات بازی مطرح کرد. بلینگام نیز در واکنش به این صحبتها، پاسخی صریح داد؛ پاسخی که باعث شد نگرانیهایی درباره رابطه میان ستاره اصلی انگلیس و سرمربی تیم به وجود بیاید.
بلینگام در این تورنمنت یکی از مهمترین بازیکنان انگلیس بوده و نقش او در مسیر صعود سهشیرها غیرقابل انکار است. همین جایگاه باعث میشود هرگونه اختلاف یا سوءتفاهم میان او و توخل، خیلی سریع به موضوعی بزرگ در رسانهها و افکار عمومی تبدیل شود.
از سوی دیگر، توخل نیز به عنوان سرمربی تیم حق دارد استانداردهای بالایی برای تیمش تعیین کند. او مربیای است که حتی پس از پیروزی نیز به دنبال اصلاح ضعفهاست و این رویکرد بخشی از شخصیت حرفهای او محسوب میشود. با این حال، در آستانه نیمهنهایی جام جهانی، نحوه مدیریت پیامها و واکنشها اهمیت بیشتری پیدا میکند.
انگلیس برای عبور از آرژانتین به آرامش، تمرکز و همبستگی نیاز دارد. بلینگام ستارهای است که میتواند سرنوشت بازیهای بزرگ را تغییر دهد و توخل نیز باید مطمئن شود انتقادهای فنی او به شکلی مدیریت میشود که به انسجام تیم لطمه نزند.
در چنین مقطعی، هیچ چیز نباید تمرکز انگلیس را از هدف اصلی دور کند. رابطه توخل و بلینگام اگرچه میتواند بر پایه صراحت، مطالبهگری و استانداردهای بالا باشد، اما نباید به حاشیهای تبدیل شود که پیش از دیدار با آرژانتین انرژی تیم را بگیرد.
سهشیرها حالا در آستانه فرصتی تاریخی قرار دارند. برای استفاده از این فرصت، توخل و بلینگام باید اختلافنظرها را پشت درهای بسته نگه دارند و پیام واحدی به تیم بدهند؛ اینکه انگلیس فقط با اتحاد و تمرکز میتواند به فینال جام جهانی برسد.