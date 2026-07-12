خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نویل در ستایش بلینگام: هرگز چنین تأثیری از یک بازیکن انگلیسی ندیده‌ام

نویل در ستایش بلینگام: هرگز چنین تأثیری از یک بازیکن انگلیسی ندیده‌ام
کد خبر : 1812353
لینک کوتاه کپی شد.

گری نویل با تمجید از عملکرد جود بلینگام در جام جهانی ۲۰۲۶، ستاره جوان انگلیس را یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان تاریخ این کشور در یک تورنمنت بزرگ دانست.

به گزارش ایلنا، گری نویل، بازیکن سابق تیم ملی انگلیس و کارشناس اسکای‌اسپورتس، در تحلیل نمایش جود بلینگام در جام جهانی ۲۰۲۶، از تأثیرگذاری این هافبک ابراز شگفتی کرد و او را چهره‌ای متفاوت در فوتبال انگلیس دانست.

نویل در این‌باره گفت: «واقعاً از چنین عملکردی شگفت‌زده شده‌ام. من با بازیکنانی مثل پل گاسکوین و وین رونی همبازی بوده‌ام، اما هرگز ندیده‌ام یک بازیکن انگلیسی تا این اندازه روی یک تورنمنت تأثیر بگذارد.»

او با اشاره به نقش بلینگام در تیم ملی انگلیس افزود: «بلینگام سوپراستار انگلیس است. او در کنار هری کین، بار این تیم را به دوش می‌کشد و در لحظات مهم تفاوت ایجاد می‌کند.»

نویل همچنین درباره حضور پررنگ بلینگام در مصاحبه‌ها و واکنش‌های رسانه‌ای گفت: «من معتقدم بازیکنانی که در زمین تفاوت ایجاد می‌کنند، باید بعد از مسابقه هم صحبت کنند. بلینگام بعد از هر بازی در این تورنمنت نظرش را گفته و این نشان می‌دهد مسئولیت‌پذیر است.»

او در عین حال تأکید کرد که سخت‌گیری توماس توخل، سرمربی انگلیس، نسبت به بلینگام را هم درک می‌کند: «من دو دهه در کنار سر الکس فرگوسن در منچستریونایتد بودم و می‌دانم مربیان بزرگ هرگز به‌سادگی راضی نمی‌شوند. بلینگام هم باید با این واقعیت کنار بیاید.»

بلینگام در جام جهانی ۲۰۲۶ یکی از چهره‌های اصلی انگلیس بوده و نمایش‌های او باعث شده جایگاهش در تیم ملی بیش از گذشته تثبیت شود؛ بازیکنی که حالا نه فقط به عنوان یکی از استعدادهای نسل جدید، بلکه به عنوان رهبر فنی سه‌شیرها شناخته می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل