نویل در ستایش بلینگام: هرگز چنین تأثیری از یک بازیکن انگلیسی ندیدهام
گری نویل با تمجید از عملکرد جود بلینگام در جام جهانی ۲۰۲۶، ستاره جوان انگلیس را یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان تاریخ این کشور در یک تورنمنت بزرگ دانست.
به گزارش ایلنا، گری نویل، بازیکن سابق تیم ملی انگلیس و کارشناس اسکایاسپورتس، در تحلیل نمایش جود بلینگام در جام جهانی ۲۰۲۶، از تأثیرگذاری این هافبک ابراز شگفتی کرد و او را چهرهای متفاوت در فوتبال انگلیس دانست.
نویل در اینباره گفت: «واقعاً از چنین عملکردی شگفتزده شدهام. من با بازیکنانی مثل پل گاسکوین و وین رونی همبازی بودهام، اما هرگز ندیدهام یک بازیکن انگلیسی تا این اندازه روی یک تورنمنت تأثیر بگذارد.»
او با اشاره به نقش بلینگام در تیم ملی انگلیس افزود: «بلینگام سوپراستار انگلیس است. او در کنار هری کین، بار این تیم را به دوش میکشد و در لحظات مهم تفاوت ایجاد میکند.»
نویل همچنین درباره حضور پررنگ بلینگام در مصاحبهها و واکنشهای رسانهای گفت: «من معتقدم بازیکنانی که در زمین تفاوت ایجاد میکنند، باید بعد از مسابقه هم صحبت کنند. بلینگام بعد از هر بازی در این تورنمنت نظرش را گفته و این نشان میدهد مسئولیتپذیر است.»
او در عین حال تأکید کرد که سختگیری توماس توخل، سرمربی انگلیس، نسبت به بلینگام را هم درک میکند: «من دو دهه در کنار سر الکس فرگوسن در منچستریونایتد بودم و میدانم مربیان بزرگ هرگز بهسادگی راضی نمیشوند. بلینگام هم باید با این واقعیت کنار بیاید.»
بلینگام در جام جهانی ۲۰۲۶ یکی از چهرههای اصلی انگلیس بوده و نمایشهای او باعث شده جایگاهش در تیم ملی بیش از گذشته تثبیت شود؛ بازیکنی که حالا نه فقط به عنوان یکی از استعدادهای نسل جدید، بلکه به عنوان رهبر فنی سهشیرها شناخته میشود.