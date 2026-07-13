به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فرانسه و اسپانیا در حالی در نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ در دالاس به مصاف هم می‌روند که این مسابقه فقط یک جدال بزرگ اروپایی برای رسیدن به فینال نیست؛ بلکه بازگشتی به خاطره فینال المپیک ۲۰۲۴ پاریس نیز محسوب می‌شود.

در فینال المپیک پاریس که ۹ اوت ۲۰۲۴ برگزار شد، اسپانیا در دیداری پرگل و تماشایی با نتیجه ۵ بر ۳ پس از وقت‌های اضافه فرانسه را شکست داد و مدال طلا را به دست آورد. حالا دو سال بعد، ۱۲ بازیکن از آن دو تیم بار دیگر در آستانه تقابل با یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ این بار در نیمه‌نهایی جام جهانی.

اسپانیا در آن فینال تیمی درخشان و هجومی بود و حالا چند بازیکن از همان نسل در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز نقش‌آفرینی کرده‌اند. با این حال، فرمین لوپز، یکی از ستاره‌های فینال المپیک، به دلیل مصدومیت در این تورنمنت حضور ندارد. اریک گارسیا نیز که در آن مسابقه ۹۰ دقیقه بازی کرد، هنوز در این دوره از جام جهانی فرصت حضور در میدان را پیدا نکرده است.

در مقابل، بازیکنانی مانند پائو کوبارسی، الکس بائنا و مارک پوبیل از چهره‌هایی هستند که هم در خاطره فینال المپیک حضور داشتند و هم در مسیر اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ دیده شده‌اند.

فرانسه نیز با گروهی از بازیکنان حاضر در فینال المپیک به نیمه‌نهایی جام جهانی رسیده است. مایکل اولیسه، دزیره دوئه و ژان‌فیلیپ متتا از جمله بازیکنانی هستند که آن شکست تلخ در پاریس را تجربه کردند و حالا برابر اسپانیا فرصتی تازه برای جبران دارند.

برای فرانسه، این مسابقه می‌تواند معنایی دوگانه داشته باشد؛ هم تلاش برای رسیدن به فینال جام جهانی و هم فرصتی برای پاک کردن خاطره شکست خانگی در فینال المپیک. در سوی دیگر، اسپانیا امیدوار است برتری نسل جدید خود برابر فرانسه را این بار در سطح بزرگسالان و در مهم‌ترین تورنمنت فوتبال جهان ادامه دهد.

دیدار فرانسه و اسپانیا در دالاس، برخورد دو تیم پرستاره، دو نسل جوان و دو خاطره متفاوت است؛ یک تیم به دنبال تکرار برتری پاریس و تیم دیگر در جست‌وجوی انتقام در مسیر فینال جام جهانی.

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