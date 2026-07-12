نیمهنهایی رؤیایی جام جهانی
چهار قهرمان سابق: نبرد مسی و کین و تقابل امباپه با یامال
مرحله نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با ترکیبی تاریخی و کمنظیر برگزار میشود؛ جایی که چهار قهرمان سابق جهان و چهار تیم برتر ردهبندی فیفا برای رسیدن به فینال با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
به گزارش ایلنا، آرژانتین، اسپانیا، فرانسه و انگلیس که پیش از آغاز مسابقات در چهار رتبه نخست ردهبندی جهانی فیفا قرار داشتند، حالا تنها دو پیروزی تا قهرمانی دوباره در جهان فاصله دارند. در نخستین دیدار نیمهنهایی، فرانسه روز سهشنبه در آرلینگتون تگزاس به مصاف اسپانیا میرود و یک روز بعد، انگلیس و آرژانتین در آتلانتا برگزارکننده یکی از حساسترین تقابلهای تاریخ جام جهانی خواهند بود.
از سال ۱۹۹۰ تاکنون سابقه نداشته که چهار تیم حاضر در نیمهنهایی جام جهانی همگی سابقه قهرمانی در این رقابتها را داشته باشند. در آن دوره نیز انگلیس و آرژانتین در جمع چهار تیم پایانی حضور داشتند، هرچند روبهروی هم قرار نگرفتند. آرژانتین آن زمان، مانند امروز، مدافع عنوان قهرمانی بود و پس از فتح جام جهانی ۱۹۸۶ مکزیک، در فینال ۱۹۹۰ مغلوب آلمان غربی شد.
این دوره حتی میتواند تکرار فینال ۲۰۲۲ قطر را هم رقم بزند؛ در صورتی که فرانسه و آرژانتین از سد اسپانیا و انگلیس عبور کنند، بار دیگر جدال بزرگ مسی و امباپه در فینال جام جهانی تکرار خواهد شد.
انگلیس - آرژانتین؛ بازگشت یک دشمنی قدیمی
تقابل آرژانتین و انگلیس فقط یک مسابقه فوتبال نیست؛ این بازی همیشه بار تاریخی، سیاسی و احساسی ویژهای داشته است. تنشهای دو کشور بر سر جنگ فالکلند در سال ۱۹۸۲، به رقابت فوتبالی آنها نیز رنگی فراتر از ورزش داده است.
در زمین فوتبال نیز خاطرات تلخ و جنجالی زیادی میان دو تیم وجود دارد. در جام جهانی ۱۹۶۶، آنتونیو راتین، کاپیتان آرژانتین که خبر درگذشت او شنبه اعلام شد، در دیداری پرتنش برابر انگلیس اخراج شد. انگلیس آن مسابقه را یک بر صفر برد و آلف رمزی، سرمربی وقت این تیم، حتی تلاش کرد مانع تعویض پیراهن بازیکنانش با بازیکنان آرژانتین شود.
بیست سال بعد، در جام جهانی ۱۹۸۶، دیهگو مارادونا با گل معروف «دست خدا» در مرحله یکچهارم نهایی، آرژانتین را به پیروزی ۲ بر یک مقابل انگلیس رساند؛ بردی که در مسیر قهرمانی تاریخی آلبیسلسته رقم خورد.
در جام جهانی ۱۹۹۸ نیز دیوید بکام پس از ضربه زدن به دیهگو سیمئونه از زمین اخراج شد و آرژانتین در ضربات پنالتی انگلیس را حذف کرد. چهار سال بعد، بکام با گلزنی از روی نقطه پنالتی در پیروزی یک بر صفر انگلیس انتقام گرفت؛ نتیجهای که در نهایت به حذف آرژانتین از مرحله گروهی کمک کرد.
حالا این دو رقیب قدیمی دوباره در نیمهنهایی جام جهانی به هم رسیدهاند؛ این بار با لیونل مسی در یک سوی میدان و هری کین و جود بلینگام در سوی دیگر.
فرانسه - اسپانیا؛ فرصت سریع انتقام برای خروسها
فرانسه و اسپانیا تنها دو سال پس از تقابل در نیمهنهایی یورو، بار دیگر در یک مسابقه بزرگ روبهروی هم قرار میگیرند. اسپانیا در یورو ۲۰۲۴ با نتیجه ۲ بر یک فرانسه را شکست داد؛ دیداری که لامین یامال، ستاره آن زمان ۱۶ ساله لاروخا، در آن گلزنی کرد و اسپانیا در نهایت با پیروزی برابر انگلیس قهرمان اروپا شد.
در آن تورنمنت، کیلیان امباپه پس از شکستگی بینی در شرایط ایدهآل نبود و ستارههایی مثل مایکل اولیسه و دزیره دوئه هنوز جایگاه فعلی خود را در تیم ملی فرانسه پیدا نکرده بودند. دو سال بعد، فرانسه با یکی از پرستارهترین خطوط حمله جام جهانی و امباپهای آماده به نیمهنهایی رسیده است.
فرانسه در این دوره یکی از چشمگیرترین تیمهای جام بوده و امباپه با هشت گل در صدر جدول گلزنان قرار دارد. نکته جالب اینکه این مسابقه در روز ملی فرانسه، روز باستیل، برگزار میشود و همین موضوع حساسیت آن را برای خروسها بیشتر میکند.
در مقابل، اسپانیا پیش از شروع جام با مصدومیتهایی برای لامین یامال و نیکو ویلیامز روبهرو بود و در دو مرحله اخیر نیز برای عبور از پرتغال و بلژیک به گلهای دیرهنگام میکل مرینو نیاز داشت.
دو کشور بارها در جام جهانی و یورو مقابل هم قرار گرفتهاند؛ از جمله فینال یورو ۱۹۸۴ که با پیروزی فرانسه برابر اسپانیا همراه شد.
رقابت داغ کفش طلا
مسابقه برای کسب عنوان آقای گلی جام جهانی نیز به یکی از جذابترین رقابتهای درون تورنمنت تبدیل شده است. بسیاری از خطرناکترین مهاجمان جهان در این دوره در اوج فرم خود ظاهر شدهاند.
ارلینگ هالند با حذف نروژ از رقابت خارج شده، اما پنج نفر از شش گلزن برتر جام همچنان در نیمهنهایی حضور دارند.
کیلیان امباپه و لیونل مسی با ۸ گل در صدر جدول گلزنان قرار دارند. هالند با ۷ گل پشت سر آنهاست، اما دیگر فرصتی برای افزایش آمار خود ندارد. جود بلینگام و هری کین هرکدام ۶ گل زدهاند و عثمان دمبله نیز با ۵ گل همچنان در کورس قرار دارد.
میکل اویارسابال نیز با ۴ گل در صورت صعود اسپانیا میتواند خود را به مدعیان نزدیک کند.
در کنار رقابت برای کفش طلا، نبرد تاریخی دیگری هم جریان دارد؛ مسی با ۲۱ گل و امباپه با ۲۰ گل در صدر جدول بهترین گلزنان تاریخ جام جهانی قرار گرفتهاند و هر بازی میتواند این رقابت را تغییر دهد.
مسی؛ مردی که هنوز تاریخ میسازد
لیونل مسی که بسیاری او را بهترین بازیکن تاریخ فوتبال میدانند، در ۳۹ سالگی و در آخرین جام جهانی احتمالی خود، بار دیگر سطحی خارقالعاده از فوتبال را به نمایش گذاشته است.
نکته جالب اینکه دیدار نیمهنهایی برابر انگلیس، نخستین بازی دوران حرفهای مسی مقابل تیم ملی انگلیس خواهد بود؛ مسابقهای که میتواند یکی از خاصترین شبهای دوران ملی او باشد.
اگر مسی بتواند آرژانتین را به قهرمانی برساند، با دو قهرمانی در جام جهانی از نظر افتخار ملی از دیهگو مارادونا عبور خواهد کرد. آرژانتین نیز در این صورت به نخستین تیم پس از برزیل در سالهای ۱۹۵۸ و ۱۹۶۲ تبدیل میشود که دو دوره پیاپی قهرمان جهان شده است.
پله در هر دو قهرمانی متوالی برزیل حضور داشت و سپس در سال ۱۹۷۰ سومین جام جهانی خود را هم فتح کرد. حالا مسی فرصت دارد در آخرین فصل بزرگ دوران ملیاش، یک بار دیگر نام خود را در بالاترین نقطه تاریخ فوتبال ثبت کند.