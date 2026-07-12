به گزارش ایلنا، جلال‌الدین ماشاریپوف با انتشار استوری جدیدی از تمرینات بدنی خود، نشان داد روند آماده‌سازی‌اش را پس از بازگشت به ایران ادامه می‌دهد. این بازیکن در حال حاضر در اردوی داخلی استقلال حضور دارد، اما تمریناتش به‌صورت اختصاصی دنبال می‌شود.

بر اساس برنامه کادر پزشکی، وضعیت زانو، کمر و آمادگی جسمانی این هافبک ازبکستانی به‌طور کامل بررسی خواهد شد تا مشخص شود چه زمانی می‌تواند به تمرینات گروهی بازگردد.

ماشاریپوف فصل گذشته به دلیل مصدومیت رباط صلیبی و سپس مشکلات مربوط به فتق دیسک، بخش زیادی از مسابقات را از دست داد و حتی فرصت حضور در جام جهانی را نیز از دست داد.

در شرایطی که استقلال با محدودیت سهمیه بازیکنان خارجی و بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی روبه‌رو است، تصمیم نهایی درباره ادامه همکاری با ماشاریپوف پس از اعلام نظر تیم پزشکی و ارزیابی کامل وضعیت جسمانی او اتخاذ خواهد شد.

انتهای پیام/