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خبر داغ تابستان فوتبال ایران

ازدواج رسمی مدافع پرسپولیس با مدافع نساجی (عکس)

ازدواج رسمی مدافع پرسپولیس با مدافع نساجی (عکس)
کد خبر : 1812334
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در حالی که بازار نقل‌وانتقالات فوتبال ایران داغ‌تر از همیشه دنبال می‌شود، یک خبر متفاوت نگاه‌ها را به خود جلب کرد؛ ازدواج مدافع تیم زنان پرسپولیس با لژیونر فوتبال ایران.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امیرسام دلیری، مدافع فصل گذشته نساجی که اخیراً راهی کلبای امارات شده است، با انتشار تصاویری از این مراسم، خبر ازدواج با هدیه هزارجریبی، مدافع تیم زنان پرسپولیس را رسانه‌ای کرد.

ازدواج رسمی مدافع پرسپولیس با مدافع نساجی (عکس)

دلیری که در هفته‌های پایانی فصل عملکرد قابل قبولی در ترکیب کلبا داشت و امیدوار بود با درخشش در لیگ امارات به اردوی تیم ملی برای جام جهانی برسد، در نهایت به این هدف نرسید، اما حالا با یک اتفاق متفاوت، نامش دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است.

ازدواج رسمی مدافع پرسپولیس با مدافع نساجی (عکس)

در روزهایی که فوتبال ایران زیر سایه شایعات نقل‌وانتقالاتی قرار دارد، این ازدواج فوتبالی به یکی از سوژه‌های ویژه و متفاوت تابستان تبدیل شده؛ پیوندی میان دو فوتبالیست که واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی به همراه داشته است.

 

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