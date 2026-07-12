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اشک‌های خرید جدید پرسپولیس روی آنتن

اشک‌های خرید جدید پرسپولیس روی آنتن
کد خبر : 1812329
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مجید عیدی، خرید جدید پرسپولیس، در نخستین گفت‌وگوی خود پس از پیوستن به این تیم، از حمایت خانواده، علاقه دیرینه‌اش به سرخ‌پوشان و دلتنگی برای داماد مرحوم خانواده سخن گفت.

به گزارش ایلنا،  مجید عیدی درباره نخستین روزهای حضورش در پرسپولیس اظهار کرد: «وقتی به تمرین آمدم، استقبال بازیکنان برایم بسیار لذت‌بخش بود. همه با انرژی کار می‌کنند و انگیزه بالایی برای شروع فصل داریم.»

او با اشاره به روز نهایی شدن انتقالش به پرسپولیس گفت: «پدرم می‌دانست چقدر پرسپولیسی هستم. قبل از آمدنم سرم را بوسید و گفت به آرزویت رسیدی، برو و پرچم ما را بالا ببر. وقتی قرارداد نهایی شد و به خانه برگشتم، خبر را به او دادم و خیلی خوشحال شد.»

عیدی همچنین درباره خانواده‌اش افزود: «پدرم جوشکار است و روزی مخالف فوتبال بازی کردن من بود، اما حالا هر زمان بازی داشته باشم، کارش را تعطیل می‌کند و همراه مادرم از نزدیک تلویزیون مسابقه‌ام را تماشا می‌کند. همه اعضای خانواده ما پرسپولیسی هستند.»

اشک‌های خرید جدید پرسپولیس روی آنتن

بازیکن جدید پرسپولیس در پایان با بغض از داماد مرحوم خانواده یاد کرد و گفت: «جمعه سالگرد اوست. خیلی پرسپولیسی بود و قبل از بازی با خودم گفتم اگر گل بزنم، خوشحالی‌ام را به او تقدیم می‌کنم. اگر امروز کنار ما بود، بیشتر از همه خوشحال می‌شد، اما دیگر نیست که این لحظه را ببیند.»

 

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