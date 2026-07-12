به گزارش ایلنا، هانسی فلیک در نقل‌وانتقالات تابستانی بارسلونا به تصمیم‌گیرنده اصلی تبدیل شده و انتخاب چند گزینه مهم این باشگاه با نظر مستقیم او انجام شده است.

بر اساس گزارش‌ها، «فلیک با فعال شدن بند خرید مارکوس رشفورد مخالفت کرد، زیرا آنتونی گوردون را گزینه مناسب‌تری برای تقویت سمت چپ خط حمله می‌دانست.» سرمربی آلمانی سرعت بالا و توانایی گوردون در پرس از جلو را از مهم‌ترین ویژگی‌های این بازیکن عنوان کرده است.

همچنین «درخواست جذب کریم آدیمی نیز مستقیماً از سوی فلیک مطرح شد.» او که سابقه همکاری با این مهاجم در تیم ملی آلمان را دارد، معتقد است آدیمی از نظر فنی و تاکتیکی با سبک بازی بارسلونا هماهنگی بیشتری دارد.

گزارش‌ها همچنین حاکی است «نفوذ فلیک تنها به جذب بازیکنان محدود نشده و انتخاب بدنساز جدید تیم و حتی کنار گذاشتن برخی گزینه‌های نقل‌وانتقالاتی نیز با نظر مستقیم او انجام شده است.» این موضوع نشان می‌دهد سرمربی آلمانی نقش تعیین‌کننده‌ای در برنامه‌های فنی و نقل‌وانتقالاتی بارسلونا برای فصل جدید دارد.

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