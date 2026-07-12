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ستاره استقلال در هائیتی خبرساز شد

ستاره استقلال در هائیتی خبرساز شد
کد خبر : 1812326
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رسانه‌های هائیتی از فعالیت‌های خیرخواهانه کِوین نازون، مهاجم استقلال، تقدیر کرده‌اند؛ بازیکنی که در ساخت ده‌ها خانه برای زلزله‌زدگان کشورش نقش داشته و همزمان وضعیت بازگشتش به جمع آبی‌پوشان همچنان نامشخص است.

به گزارش ایلنا،  رسانه‌های هائیتی با اشاره به فعالیت‌های اجتماعی نازون گزارش داده‌اند: «او از طریق سازمان HumanAyiti و با همکاری Seed Charity در ساخت بیش از ۴۰ خانه برای خانواده‌هایی مشارکت داشته که در زلزله جنوب هائیتی همه دارایی خود را از دست داده بودند.»

در این گزارش آمده است: «این اقدام باعث شد ده‌ها خانواده بار دیگر امید خود را به دست بیاورند و زندگی را در خانه‌هایی امن‌تر از سر بگیرند؛ حرکتی که برای مردم هائیتی فراتر از یک کمک مالی ساده تلقی می‌شود.»

در حالی که این اقدام انسان‌دوستانه با بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های هائیتی همراه شده، وضعیت حضور نازون در استقلال هنوز مشخص نیست. مهاجم هائیتیایی با وجود داشتن قرارداد با آبی‌پوشان، تاکنون به تمرینات تیم اضافه نشده و زمان بازگشت او به تهران همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

 

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