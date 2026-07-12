آلوارز: امیدوارم هرچه زودتر به آرسنال بپیوندم

به گزارش ایلنا، مدیران آرسنال برای جذب خولین آلوارز تلاش خود را افزایش داده‌اند و قصد دارند پیش از آغاز تمرینات پیش‌فصل، این مهاجم آرژانتینی را در اختیار میکل آرتتا قرار دهند.

آلوارز پس از درخشش در جام جهانی، بار دیگر ارزش فنی خود را به نمایش گذاشت و با گلزنی مقابل سوئیس در مرحله یک‌چهارم نهایی، نقش مهمی در صعود آرژانتین به نیمه‌نهایی ایفا کرد.

در همین راستا، منابع نزدیک به باشگاه اتلتیکومادرید اعلام کرده‌اند: «باشگاه هیچ برنامه‌ای برای فروش آلوارز به رئال مادرید یا بارسلونا ندارد و در صورت جدایی، مقصد او خارج از اسپانیا خواهد بود.»

آرسنال امیدوار است از این شرایط استفاده کرده و انتقال مهاجم آرژانتینی را هرچه سریع‌تر نهایی کند. آلوارز فصل گذشته در ۴۹ مسابقه برای اتلتیکومادرید، ۲۰ گل به ثمر رساند و ۹ پاس گل ثبت کرد.

انتهای پیام/