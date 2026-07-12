کوناته: رئال مادرید رؤیای هر فوتبالیستی است
ابراهیم کوناته، مدافع تیم ملی فرانسه، پیش از دیدار نیمهنهایی جام جهانی مقابل اسپانیا تأکید کرد که تیمش بدون ترس به میدان میرود و در بخش دیگری از صحبتهایش، پیوستن به رئال مادرید را یک رؤیا توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم کوناته در آستانه دیدار حساس فرانسه و اسپانیا در مرحله نیمهنهایی جام جهانی گفت: «نباید از هیچ تیمی ترسید. با بهترین شرایط برای این مسابقه آماده میشویم و امیدواریم نتیجه به سود فرانسه رقم بخورد.»
مدافع فرانسه درباره قدرت حریف نیز اظهار داشت: «اسپانیا تیم فوقالعادهای است و بازیکنان باکیفیت زیادی دارد. تنها روی یک بازیکن تمرکز نمیکنیم، هرچند لامین یامال فوتبالیستی فوقالعاده است.»
کوناته درباره شرایط خود در تیم ملی و تصمیمات دیدیه دشان نیز گفت: «او مربی فوقالعادهای است. طبیعی است هر بازیکنی دوست داشته باشد بیشتر بازی کند، اما مهمترین هدف، موفقیت تیم در جام جهانی است. اگر در پایان قهرمان شویم، دیگر تفاوتی ندارد چه کسی بیشتر بازی کرده است.»
مدافع فرانسوی در پایان درباره انتقالش به رئال مادرید اظهار کرد: «رئال مادرید بزرگترین باشگاه تاریخ فوتبال است. حضور در این تیم یک رؤیاست، اما تا زمانی که پیراهن این باشگاه را نپوشی، نمیتوانی واقعاً درک کنی چه اتفاق بزرگی رخ داده است.»