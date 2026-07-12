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برنامه دیدارهای تدارکاتی شاگردان محمد ربیعی

برنامه دیدارهای تدارکاتی شاگردان محمد ربیعی
کد خبر : 1812320
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تیم فوتبال تراکتور در جریان اردوی آماده‌سازی پیش‌فصل خود در تهران، سه دیدار دوستانه مقابل استقلال خوزستان، چادرملو و گل‌گهر برگزار خواهد کرد.

به گزارش ایلنا،  شاگردان محمد ربیعی که اردوی پیش‌فصل خود را در تهران دنبال می‌کنند، طبق برنامه کادر فنی سه مسابقه تدارکاتی را برای آمادگی هرچه بیشتر پیش از آغاز لیگ برتر برگزار خواهند کرد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تراکتور در این اردو به مصاف تیم‌های استقلال خوزستان، چادرملو و گل‌گهر خواهد رفت تا کادر فنی شرایط بازیکنان را پیش از شروع فصل جدید ارزیابی کند.

اردوی سرخ‌پوشان تبریزی حدود دو هفته ادامه خواهد داشت و این تیم پس از بازگشت به تبریز، دو هفته دیگر فرصت خواهد داشت تا آخرین مراحل آماده‌سازی خود را برای حضور در لیگ بیست‌وششم پشت سر بگذارد.

 

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