به گزارش ایلنا، در شرایطی که تمرینات تیم فوتبال ذوب آهن به تازگی شروع شده، پارسا جعفری جدایی خود از این تیم را اعلام کرد. جعفری در حالی تصمیم گرفت از جمع سبزپوشان جدا شود که در دو فصل اخیر شرایطی کاملا متفاوت تجربه کرده بود؛ او پس از عملکرد خوب زیر نظر محمد ربیعی که باعث شد به تیم ملی نیز دعوت شود، فصل پیش که قاسم حدادی‌فر سرمربی تیم شد، چندان فرصت بازی پیدا نکرد.

امسال نیز در حالی او تصمیم گرفت به حضورش در تیم ذوب آهن پایان دهد که سیروس پورموسوی به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب شده است.

پارسا جعفری در صفحه شخصی خود این پایان همکاری را تایید کرد و نوشت:

«سلام و عرض ادب. پنج سال از بهترین سالهای فوتبالی و زندگی‌ام را با پیراهن پرافتخار ذوب آهن سپری کردم. از همه هم‌تیمی‌ها، مربیان، کادر فنی، مدیریت باشگاه و به ویژه هواداران عزیز ذوب آهن که در تمام این سالها با حمایت و محبتشان کنارم بودند، صمیمانه تشکر می‌کنم. حضور در کنار شما برای من افتخار بود. برای باشگاه ریشه‌دار ذوب آهن، آرزوی موفقیت و روزهای درخشان دارم. با احترام و قدردانی، پارسا جعفری.»

گفتنی است در حالی پارسا از جمع ذوبی‌ها جدا شده که هنوز داود نوشی صوفیانی دیگر دروازه‌بان این تیم نیز اقدام به تمدید قرارداد نکرده است. پیش از این نیز پدرام قاضی پور از ذوب آهن جدا شده بود.

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