تیکدری: خدا نخواست به استقلال بروم

به گزارش ایلنا، مهدی تیکدری، خرید جدید پرسپولیس، در نخستین اظهارات خود پس از پیوستن به این تیم گفت از حضور در جمع سرخ‌پوشان خوشحال است و انتقال نافرجامش به استقلال را خواست خدا دانست.

مهدی تیکدری درباره پیوستن به پرسپولیس اظهار کرد: «خدا خواست به استقلال نروم. خوشحالم امروز پیراهن پرافتخارترین تیم ایران را بر تن می‌کنم.»

او همچنین با اشاره به پیشنهادهای گذشته پرسپولیس گفت: «در چند فصل اخیر از پرسپولیس پیشنهاد داشتم. تنها در فصلی که عملکرد خوبی نداشتم، انتقالم به استقلال جدی شد، اما قسمت نبود و در نهایت این اتفاق رخ نداد.»

انتهای پیام/