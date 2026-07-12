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واکنش جنجالی خرید جدید پرسپولیس؛

تیکدری: خدا نخواست به استقلال بروم

تیکدری: خدا نخواست به استقلال بروم
کد خبر : 1812315
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مهدی تیکدری، خرید جدید پرسپولیس، در نخستین صحبت‌های خود پس از پیوستن به این تیم، از علاقه‌اش به حضور در جمع سرخ‌پوشان گفت و تأکید کرد که انتقال نافرجامش به استقلال، خواست خدا بوده است.

به گزارش ایلنا، مهدی تیکدری، خرید جدید پرسپولیس، در نخستین اظهارات خود پس از پیوستن به این تیم گفت از حضور در جمع سرخ‌پوشان خوشحال است و انتقال نافرجامش به استقلال را خواست خدا دانست.

مهدی تیکدری درباره پیوستن به پرسپولیس اظهار کرد: «خدا خواست به استقلال نروم. خوشحالم امروز پیراهن پرافتخارترین تیم ایران را بر تن می‌کنم.»

او همچنین با اشاره به پیشنهادهای گذشته پرسپولیس گفت: «در چند فصل اخیر از پرسپولیس پیشنهاد داشتم. تنها در فصلی که عملکرد خوبی نداشتم، انتقالم به استقلال جدی شد، اما قسمت نبود و در نهایت این اتفاق رخ نداد.»

 

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