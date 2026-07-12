به گزارش ایلنا، مهدی تارتار با انتشار پستی در صفحه شخصی خود، پس از آغاز همکاری با پرسپولیس، از بزرگان این باشگاه برای حضور روی نیمکت سرخ‌پوشان کسب اجازه کرد و ابراز امیدواری کرد بتواند پاسخگوی اعتماد هواداران باشد.

سرمربی پرسپولیس همچنین به جدایی چند بازیکن قدیمی این تیم واکنش نشان داد و تأکید کرد تصمیم برای پایان همکاری با این نفرات، یکی از دشوارترین تصمیم‌های باشگاه و کادرفنی بوده است.

تارتار در ادامه با اشاره به تجربه شخصی خود در دوران بازیگری عنوان کرد که جدایی از تیم محبوب، بخشی از واقعیت‌های فوتبال حرفه‌ای است و او نیز در گذشته شرایط مشابهی را تجربه کرده است.

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