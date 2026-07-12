واکنش مهدی تارتار به جدایی ستارههای پرسپولیس (عکس)
مهدی تارتار، سرمربی پرسپولیس، در نخستین پیام خود پس از حضور روی نیمکت سرخپوشان ضمن ادای احترام به پیشکسوتان باشگاه، درباره جدایی چند بازیکن باسابقه تأکید کرد این تصمیم برای او و باشگاه آسان نبوده است.
به گزارش ایلنا، مهدی تارتار با انتشار پستی در صفحه شخصی خود، پس از آغاز همکاری با پرسپولیس، از بزرگان این باشگاه برای حضور روی نیمکت سرخپوشان کسب اجازه کرد و ابراز امیدواری کرد بتواند پاسخگوی اعتماد هواداران باشد.
سرمربی پرسپولیس همچنین به جدایی چند بازیکن قدیمی این تیم واکنش نشان داد و تأکید کرد تصمیم برای پایان همکاری با این نفرات، یکی از دشوارترین تصمیمهای باشگاه و کادرفنی بوده است.
تارتار در ادامه با اشاره به تجربه شخصی خود در دوران بازیگری عنوان کرد که جدایی از تیم محبوب، بخشی از واقعیتهای فوتبال حرفهای است و او نیز در گذشته شرایط مشابهی را تجربه کرده است.