سید حسین حسینی به شایعات پایان داد (عکس)

به گزارش ایلنا، در روزهای اخیر شایعاتی درباره احتمال جدایی سید حسین حسینی از سپاهان مطرح شده بود؛ موضوعی که گفته می‌شد به درخواست باشگاه برای کاهش مبلغ قرارداد این دروازه‌بان باتجربه ارتباط دارد.

همزمان اخباری نیز درباره علاقه یکی از تیم‌های مدعی لیگ برتر به جذب حسینی منتشر شد، اما این دروازه‌بان در نهایت با انتشار یک استوری، ادامه همکاری خود با سپاهان را تأیید کرد.

حسینی که همچنان یک فصل دیگر با سپاهان قرارداد دارد، با این اقدام به تمامی گمانه‌زنی‌ها پایان داد و مشخص شد فصل آینده نیز از دروازه طلایی‌پوشان اصفهانی محافظت خواهد کرد.

حسینی تصویری از هواداران سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان منتشر کرده و نوشته است: "با افتخار در کنار شما عزیزان و باشگاه بزرگ سپاهان".

انتهای پیام/