خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آخرین فرصت یاسین سلمانی در پرسپولیس

آخرین فرصت یاسین سلمانی در پرسپولیس
کد خبر : 1812298
لینک کوتاه کپی شد.

یاسین سلمانی پدیده سالهای نه چندان دور سپاهان آخرین تلاش برای قرارگیری در پازل تاکتیکی پرسپولیس را انجام می‌دهد.

به گزارش ایلنا، یاسین سلمانی هافبک 24 ساله تیم پرسپولیس که در اوج جوانی از سپاهان چهره شد و توانست به تیم بزرگسالان برسد، در پرسپولیس روزهای خوبی را پشت سر نگذاشته است. یاسین در چهار فصل بازی برای سپاهان آمار 62 بازی و 7 گل را از خود به ثبت رساند اما در پرسپولیس آمار او تنها 22 بازی در سه فصل و یک گل بوده است.

سلمانی که فصل گذشته به دلیل مصدومیت و سپس بی انضباطی از پرسپولیس کنار گذاشته شد، در دیدار پلی آف مقابل چادرملو به میدان رفت و شمه‌هایی از چهره موردنظر هواداران پرسپولیس را از خود نشان داد اما در ادامه بازی معلوم شد که همچنان از آمادگی لازم به دور است و در نهایت حتی روز خوب او هم مانع از شکست سرخپوشان نشد.

با این حال قرارداد پرسپولیس و یاسین سبب شده تا مهدی تارتار آخرین فرصت را هم به او بدهد. سلمانی اگرچه در لیست بزرگسالان پرسپولیس قرار نخواهد گرفت و آخرین فصل زیر 25 ساله را پشت سر خواهد گذاشت، اما باید در تمرینات خود را به مهدی تارتار اثبات کند وگرنه او قید ادامه همکاری با این بازیکن را خواهد زد، همانطور که به طرزی بی رحمانه فعلا روی نام 5-6 بازیکن قلم قرمز کشیده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل