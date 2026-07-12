آخرین فرصت یاسین سلمانی در پرسپولیس

به گزارش ایلنا، یاسین سلمانی هافبک 24 ساله تیم پرسپولیس که در اوج جوانی از سپاهان چهره شد و توانست به تیم بزرگسالان برسد، در پرسپولیس روزهای خوبی را پشت سر نگذاشته است. یاسین در چهار فصل بازی برای سپاهان آمار 62 بازی و 7 گل را از خود به ثبت رساند اما در پرسپولیس آمار او تنها 22 بازی در سه فصل و یک گل بوده است.

سلمانی که فصل گذشته به دلیل مصدومیت و سپس بی انضباطی از پرسپولیس کنار گذاشته شد، در دیدار پلی آف مقابل چادرملو به میدان رفت و شمه‌هایی از چهره موردنظر هواداران پرسپولیس را از خود نشان داد اما در ادامه بازی معلوم شد که همچنان از آمادگی لازم به دور است و در نهایت حتی روز خوب او هم مانع از شکست سرخپوشان نشد.

با این حال قرارداد پرسپولیس و یاسین سبب شده تا مهدی تارتار آخرین فرصت را هم به او بدهد. سلمانی اگرچه در لیست بزرگسالان پرسپولیس قرار نخواهد گرفت و آخرین فصل زیر 25 ساله را پشت سر خواهد گذاشت، اما باید در تمرینات خود را به مهدی تارتار اثبات کند وگرنه او قید ادامه همکاری با این بازیکن را خواهد زد، همانطور که به طرزی بی رحمانه فعلا روی نام 5-6 بازیکن قلم قرمز کشیده است.

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