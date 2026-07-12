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پیروزی تیم امید ایران مقابل کایسری‌اسپور

پیروزی تیم امید ایران مقابل کایسری‌اسپور
کد خبر : 1812297
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تیم فوتبال امید ایران در نخستین دیدار تدارکاتی خود در اردوی ترکیه با تک‌گل امیرمحمد رزاقی‌نیا موفق شد کایسری‌اسپور را شکست دهد تا شاگردان حسین عبدی آغاز امیدوارکننده‌ای در مسیر آماده‌سازی برای بازی‌های آسیایی داشته باشند.

به گزارش ایلنا،  تیم فوتبال امید ایران عصر امروز در نخستین مسابقه تدارکاتی خود در اردوی آماده‌سازی ترکیه برابر کایسری‌اسپور به میدان رفت و با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید.

تنها گل این مسابقه را امیرمحمد رزاقی‌نیا، هافبک ملی‌پوش استقلال، در دقیقه ۲۰ به ثمر رساند تا شاگردان حسین عبدی نخستین بازی تدارکاتی خود را با برد پشت سر بگذارند.

حسین عبدی در جریان این دیدار از تمامی بازیکنان حاضر در اردو استفاده کرد تا شرایط فنی و آمادگی آن‌ها را پیش از ادامه برنامه‌های آماده‌سازی ارزیابی کند.

در پایان مسابقه، آتیلا گرین، سرمربی کایسری‌اسپور، ضمن تمجید از عملکرد تیم امید ایران، نمایش شاگردان عبدی را فراتر از انتظار دانست و برای این تیم در ادامه مسیر آماده‌سازی و حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا آرزوی موفقیت کرد.

 

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