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بازگشت سرمربی سابق پرسپولیس به شرق آسیا

بازگشت سرمربی سابق پرسپولیس به شرق آسیا
کد خبر : 1812280
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اوسمار ویرا، سرمربی پیشین پرسپولیس، کمتر از دو هفته پس از جدایی از تیم قبلی خود، با امضای قراردادی رسمی هدایت دِوا یونایتد اندونزی را بر عهده گرفت و بار دیگر به فوتبال شرق آسیا بازگشت.

به گزارش ایلنا،  باشگاه دِوا یونایتد اندونزی به‌صورت رسمی از انتخاب اوسمار ویرا به‌عنوان سرمربی جدید این تیم خبر داد. این مربی برزیلی با امضای قرارداد، هدایت دِوا یونایتد را بر عهده گرفت تا فصل تازه‌ای از دوران مربیگری خود را در فوتبال شرق آسیا آغاز کند.

اوسمار که سابقه هدایت پرسپولیس را در کارنامه دارد، پس از پایان همکاری با تیم قبلی خود، در مدت زمانی کوتاه تیم جدیدش را انتخاب کرد و بار دیگر راهی فوتبال آسیا شد.

بازگشت سرمربی سابق پرسپولیس به شرق آسیا

سرمربی برزیلی اکنون مأموریت دارد دِوا یونایتد را برای حضور در فصل جدید رقابت‌های فوتبال اندونزی آماده کند و با تجربه حضور در لیگ ایران و فوتبال آسیا، نتایج مطلوبی را همراه این تیم کسب کند.

 

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