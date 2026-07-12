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انتقال مدافع پرسپولیس به گل‌گهر رسمی شد (عکس)

انتقال مدافع پرسپولیس به گل‌گهر رسمی شد (عکس)
کد خبر : 1812276
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باشگاه گل‌گهر سیرجان با انتشار اطلاعیه‌ای از جذب سهیل صحرایی خبر داد تا مدافع راست پرسپولیس به‌صورت قطعی راهی این تیم شود.

به گزارش ایلنا،  باشگاه گل‌گهر سیرجان به طور رسمی از جذب سهیل صحرایی، مدافع راست پرسپولیس، رونمایی کرد. با ثبت این انتقال، صحرایی پس از دو فصل حضور در جمع سرخ‌پوشان، فوتبال خود را در سیرجان ادامه خواهد داد.

این جابه‌جایی بخشی از توافق نقل‌وانتقالاتی میان پرسپولیس و گل‌گهر بر سر انتقال پوریا شهرآبادی محسوب می‌شود. مدیران دو باشگاه در جریان این معامله، انتقال قطعی صحرایی به گل‌گهر را نیز نهایی کردند.

انتقال مدافع پرسپولیس به گل‌گهر رسمی شد (عکس)

باشگاه گل‌گهر در این خصوص نوشت: سهیل صحرایی، بازیکن جوان و آینده‌دار تیم ملی امید و باشگاه پرسپولیس که توانایی بازی در پست‌های دفاع راست، دفاع چپ و دفاع میانی را دارد، با قراردادی سه ساله به تیم فوتبال گل‌گهر پیوست.

این مدافع ۲۱ ساله با این قرارداد سه ساله شرایط خوبی را در تیم جدیدش خواهد داشت و می‌تواند تا ۲۰۳۰ در این باشگاه پر امکانات به یک چهره باتجربه تبدیل شود.

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