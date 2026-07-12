مربی بدنساز یونانی پرسپولیس وارد ایران شد (عکس)
یاگو، مربی بدنساز یونانی پرسپولیس، پس از نهایی شدن قراردادش با این باشگاه وارد ایران شد تا با حضور در تمرینات، فعالیت خود را در کادرفنی مهدی تارتار برای فصل جدید آغاز کند.
به گزارش ایلنا، یاگو، مربی بدنساز یونانی پرسپولیس، پس از امضای قرارداد با این باشگاه راهی ایران شد تا به جمع اعضای کادرفنی سرخپوشان اضافه شود و کار خود را برای فصل جدید رسماً آغاز کند.
این مربی پیش از این در گلگهر سیرجان فعالیت میکرد و عملکردش در فصل گذشته رضایت مهدی تارتار را به همراه داشت. همین موضوع باعث شد سرمربی پرسپولیس پس از حضور در جمع سرخپوشان، همکاری خود با یاگو را ادامه دهد.
با اضافه شدن این مربی بدنساز، ترکیب کادرفنی پرسپولیس تکمیل شده است. کریم باقری و رضا جباری نیز پیش از این به جمع اعضای کادر فنی اضافه شده بودند و اکنون مهدی تارتار با کادری کامل، برنامههای آمادهسازی تیم را برای حضور در فصل جدید دنبال خواهد کرد.
انتظار میرود یاگو از نخستین جلسات تمرینی در کنار بازیکنان پرسپولیس حضور داشته باشد و مسئولیت اجرای برنامههای بدنسازی تیم را بر عهده بگیرد.