پیام مالک نساجی پس از قهرمانی و صعود به لیگ برتر

به گزارش ایلنا، رضا حدادیان، مالک باشگاه نساجی مازندران، در پی قهرمانی این تیم در رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال و بازگشت دوباره به لیگ برتر، با انتشار بیانیه‌ای این موفقیت را به مجموعه باشگاه و هواداران تبریک گفت.

در پی این قهرمانی، رضا حدادیان مالک باشگاه نساجی با صدور بیانیه‌ای خطاب به مردم مازندران و هواداران این تیم نوشت:

«مردم شریف، نجیب و فوتبال‌دوست مازندران؛

سال گذشته، در روزهای تلخ سقوط، با ایمان و امید گفتم: «ما مهمان لیگ یک هستیم و به جایگاه واقعی خود بازخواهیم گشت.» امروز، به لطف خداوند متعال، با تلاش، همدلی و همت همه اعضای خانواده بزرگ نساجی، این وعده محقق شد و نساجی با قهرمانی لیگ آزادگان بار دیگر به لیگ برتر فوتبال ایران بازگشت.

این قهرمانی، افتخار همه مردم مازندران است؛ افتخاری که با صبر، اتحاد و تلاش جمعی به دست آمد.

بر خود وظیفه می‌دانم از اعضای محترم هیئت‌مدیره، مدیریت باشگاه، کادر فنی، بازیکنان باغیرت، کارکنان پرتلاش باشگاه، پیشکسوتان، حامیان و همه عزیزانی که با تعهد و دلسوزی برای سربلندی نساجی تلاش کردند، صمیمانه قدردانی کنم.

در کنار همه این عزیزان، از هواداران بی‌نظیر نساجی نیز با تمام وجود سپاسگزارم؛ شما که در سخت‌ترین روزها پشت تیم ایستادید، امید را زنده نگه داشتید و با عشق و وفاداری خود، بزرگ‌ترین سرمایه این باشگاه بودید. این موفقیت، پیش از هر چیز، متعلق به شماست.

اکنون مسئولیت ما سنگین‌تر از گذشته است. تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا تیمی در شأن نام بزرگ نساجی و مردم عزیز مازندران بسازیم؛ تیمی که با شایستگی در لیگ برتر رقابت کند و بار دیگر ورزشگاه شهید وطنی را به خانه جشن‌ها و افتخارآفرینی‌های فوتبال ایران تبدیل کند.

از خداوند بزرگ می‌خواهم که با حفظ اتحاد و همدلی، فصلی پر از موفقیت، عزت و سربلندی را برای نساجی و مردم عزیز مازندران رقم بزند.»

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