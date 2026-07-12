شوک بزرگ توخل به ستاره آرسنال
دلیل واقعی تعویض دکلان رایس فاش شد
توماس توخل پس از صعود دراماتیک انگلیس مقابل نروژ، پرده از تصمیم جنجالی خود برای تعویض دکلان رایس در بین دو نیمه برداشت.
به گزارش ایلنا، توماس توخل اعتراف کرد که شرایط آبوهوایی طاقتفرسا و شدید در فلوریدا نقش پررنگی در تصمیم او برای تعویض بازیکنان در جریان پیروزی ناپلئونی مقابل نروژ داشته است. در شرایطی که سهشیرها در بین دو نیمه با نتیجه ۱ بر صفر عقب بودند، این سرمربی آلمانی دست به یک دبلتعویض شجاعانه زد و بوکایو ساکا و ابرچی ازه را به زمین فرستاد تا روحیه تهاجمی بیشتری را به تیمی که به نظر میرسید به خاطر گرما و رطوبت بالا کاملاً تحلیل رفته است، تزریق کند. این تغییر تاکتیکی در نهایت جواب داد و انگلیس به لطف دبل جود بلینگام، جایگاه خود را در مرحله نیمهنهایی تثبیت کرد؛ با این حال، بیرون کشیدن رایس با توجه به جایگاه او به عنوان رکن اصلی خط میانی، تعجب همگان را برانگیخت.
تغییر فاز تهاجمی برای شکستن لایههای دفاعی فشرده
این سرمربی فاش کرد که او از قبل و زمانی که انگلیس با یک گل عقب بود، برنامه این تعویض را چیده بود. توخل علیرغم اینکه تیمش درست قبل از سوت پایان نیمه اول به گل تساوی دست یافت، پای تصمیم خود ایستاد؛ چرا که مصمم بود سیگنالی تهاجمی به شاگردانش ارسال کند. او از آنها میخواست مواضع بالاتری را در زمین پیدا کنند تا بر ساختار تدافعی نروژ غلبه کنند.
توخل درباره این تغییر گفت:
«ما کار را برای خودمان پیچیده کردیم، برخی از بازیکنان ما با گرما دستوپنجه نرم میکردند. ازری کونسا یکی از آنها بود که دچار گرفتگی در همسترینگ شد و در مورد دکلان نیز در بین دو نیمه تصمیم گرفتیم هجومیتر عمل کنیم. این یک جور تغییر فاز به سمت حمله بود. من این تصمیم را در شرایطی گرفتم که ۱-۰ عقب بودیم و نمیخواستم از آن برگردم. حتی بعد از گل تساوی هم فکر کردم این سیگنال درستی برای تیم است؛ اینکه موقعیتهای بالاتر و بهتری را در زمین بگیرند و زمانی که نروژ در بلاک دفاعی عمیق فرو میرود، ارتباطات بیشتری برقرار کنند. موضوع این است که به محوطه جریمه حریف نزدیکتر شوید، بنابراین ما ابز(ابرچی ازه) و بوکایو را وارد زمین کردیم و این به معنای آن بود که باید دکلان یا الیوت [اندرسون] را بیرون بکشیم.»
مدیریت دقایق بازی با آیندهنگری تاکتیکی
اگرچه این جابجایی در بین دو نیمه یک تصمیم کاملا تاکتیکی بود، اما توخل مجبور بود وضعیت بدنی رایس را نیز به صورت پیشدستانه مدیریت کند. این بازیکن سابق وستهم پس از از دست دادن دو جلسه تمرینی متوالی در روزهای قبل به دلیل ابتلا به یک ویروس بیماریزا، علامت سؤال بزرگی برای حضور در این مسابقه سرنوشتساز ایجاد کرده بود.
توخل با آگاهی از اینکه رایس نمیتواند تمام ۹۰ دقیقه دوام بیاورد، این تغییر را در بین دو نیمه ایجاد کرد تا یک فرصت تعویض ارزشمند را برای اواخر بازی ذخیره کند.
توخل پس از مسابقه این تفکر استراتژیک را تایید کرد و گفت:
«با دانستن اینکه دکلان بعد از سه روز گذشته شرایط سختی را پشت سر گذاشته و بیشتر وقتها در تختخواب بوده است، میدانستم که او نمیتواند ۹۰ دقیقه دوام بیاورد. من همچنین میدانستم که احتمال کشیده شدن بازی به ۱۲۰ دقیقه وجود دارد، بنابراین نمیخواستم یک پنجره تعویض دیگر را هم هدر دهم؛ به همین دلیل تصمیم گرفتم دکلان را بیرون بیاورم تا از یک تعویض دیگر در ادامه کار جلوگیری کنم.»
کلید ریکاوری پیش از نبرد فینالگونه در نیمهنهایی
با در پیش بودن تقابل مرحله نیمهنهایی مقابل آرژانتینِ لیونل مسی در روز چهارشنبه، کاروان انگلیس قرار است به کانزاسسیتی بازگردد تا آمادهسازی خود را آغاز کند. توخل از هماکنون سیگنال داده است که شدت تمرینات به شدت کاهش خواهد یافت تا به رایس و بقیه اعضای تیم اجازه داده شود از اثرات بازی در زیر آفتاب سوزان فلوریدا ریکاوری کنند. این سرمربی در پایان خاطرنشان کرد:
«آنها باید این کار را بکنند، هیچ شکی در آن نیست. سطح تمرینات ما اکنون پایین خواهد آمد. چند روز آینده بسیار حیاتی است. ما یک بازی دیگر داریم. این پیروزی کمک زیادی خواهد کرد. ما یک مرکز فوقالعاده در اختیار داریم تا در بالاترین سطح ممکن ریکاوری کنیم.»