ترس بزرگ شیاطین سرخ از خرید ستارههای نامدار
تاوان سنگین منچستریونایتد برای هری کین و دکلان رایس
باشگاه منچستریونایتد در نقلوانتقالات تابستانی با دوری از استراتژی خرید فوقستارههای کهکشانی، تلاش میکند تعادلی میان تقویت اسکواد و انضباط مالی شدید برقرار کند.
به گزارش ایلنا، تاریخچه اخیر منچستریونایتد در بازار نقلوانتقالات با نوعی محافظهکاری تعریف شده است؛ ویژگی خاصی که بخشهایی از هواداران وفادار اولدترافورد را به شدت ناامید و کلافه کرده است. تصمیم این باشگاه برای چشمپوشی از استعدادهای نسلسازی مانند هری کین و دکلان رایس همچنان سایه سنگینی بر اعتبار دپارتمان جذب بازیکن این تیم انداخته است. وقتی این سوال مطرح میشود که چرا شیاطین سرخ از امضای قرارداد با نامهای بزرگ «هراس» دارند، واقعیتها به یک گذشته آسیبدیده و تمایل شدید برای دستیابی به ارزش واقعی در بازار اشاره میکنند.
تایرون مارشال از رسانه منچستر ایونینگ نیوز در این رابطه توضیح میدهد:
«مطمئن نیستم که این یک تحول خیلی جدید باشد. آنها میتوانستند و احتمالاً باید پیش از آرسنال با دکلان رایس قرارداد امضا میکردند. همچنین تصمیم آنها برای تلاش نکردن جهت جذب هری کین، آن هم صرفاً به این دلیل که تمایلی به مذاکره با تاتنهام نداشتند، یک تصمیم وحشتناک بود. مسئله فعلی لزوماً خودِ بازیکنان نامدار نیستند. هیچکس نمیتواند بگوید ماتئوس فرناندز یک بازیکن بزرگ و نامدار است. از طرفی اگر اورلین شوامنی رئال مادرید را ترک میکرد، یونایتد قطعاً با تمام توان برای جذب او فشار میآورد.»
رویکرد جدید در خط میانی جایگزین جستوجو برای جانشین کاسمیرو میشود
در شرایطی که هواداران یونایتد به شدت خواستار جذب یک هافبک دفاعی تخصصی برای جانشینی کاسمیرو بودند، کادر مدیریتی باشگاه به سمت یک چیدمان تاکتیکی روانتر و منعطفتر تغییر مسیر داده است. به جای خرید یک «تخریبچی» سنتی، تمرکز آنها روی گزینههای همهکارهای مانند آندری سانتوس و ادرسون معطوف شده است.
مارشال در این باره اشاره میکند:
«تا این لحظه هیچ جایگزین طبیعی برای کاسمیرو وجود نداشته و فکر نمیکنم وجود داشته باشد. باشگاه در تابستان امسال روی ایده امضای قرارداد با یک هافبک دفاعی قفل نکرده است، بلکه در عوض خواهان بازیکنانی با تواناییهای فنی بالا است که از تحرک و فیزیک مناسب برای بازی در خط میانی لیگ برتر برخوردار باشند. آندری سانتوس و ادرسون دقیقاً با این معیارها همخوانی دارند. این دیدگاه وجود دارد که مهارتهای همهجانبه خط میانی و داشتن دو بازیکن در سیستم ۲-۴-۱-۳، در نهایت معادل داشتن یک هافبک نگهدارنده طبیعی خواهد بود.»
آینده مارکوس رشفورد همچنان در هالهای از ابهام
آینده مارکوس رشفورد بزرگترین متغیر داخلی منچستریونایتد در تابستان امسال به شمار میرود. اگرچه باشگاه گفتگوهای مثبتی با این مهاجم ۲۸ ساله داشته است، اما احتمال فروش او همچنان پابرجا است؛ چرا که شیاطین سرخ به دنبال تامین بودجه برای جذب نیروهای جدید در بخش وینگر هستند. برنامههای جایگزین نیز از هماکنون چیده شده و کریسنسیو سامرویل از وستهم و ایلیمان ندیایه از اورتون به عنوان گزینههای احتمالی در صورت جدایی این ستاره پرورشیافته در آکادمی شناسایی شدهاند.
مارشال گزارش میدهد:
«آنها تمایل بیشتری برای بازگرداندن این بازیکن ۲۸ ساله به ترکیب نشان دادهاند و گفتگوهای مثبتی نیز بین طرفین انجام شده است، اما فکر میکنم جدایی او همچنان به عنوان بهترین گزینه در نظر گرفته میشود. یونایتد فصل گذشته را بدون رشفورد سپری کرد، اما در این فصل بازیهای بیشتری انجام خواهد داد و اکنون به عمق اسکواد بیشتری نیاز دارد. اگر یونایتد موفق به واگذاری رشفورد شود، فکر میکنم آنها تلاش خواهند کرد تا از آن پول برای جذب یک وینگر چپ استفاده کنند.»
انضباط مالی مانع از دستیابی به اهداف نقلوانتقالاتی میشود
در نهایت، چالشهای منچستریونایتد در جذب بازیکن با پایبندی سختگیرانه آنها به بودجه و ساختار دستمزدها گره خورده است. باشگاه دیگر حاضر نیست مبالغی فراتر از ارزش واقعی پرداخت کند یا دستمزدهای نجومی پیشنهاد دهد که منجر به انباشت بازیکنان مازاد و غیرقابل فروش در اسکواد شود. این دقت و سختگیری جدید، هرچند از نظر مالی مسئولانه است، اما ناگزیر باعث از دست رفتن اهداف اصلی شده که در شرایط فعلی بازار بیش از حد گران تشخیص داده شدهاند.
مارشال در پایان نتیجهگیری میکند:
«یونایتد میتوانست با فرناندز قرارداد امضا کند، مشروط بر اینکه ۸۵ میلیون پوند هزینه و دستمزد هفتگی نزدیک به ۲۵۰ هزار پوند را متعهد میشد، اما این ارقام با بودجهای که آنها برای این معامله در نظر گرفته بودند همخوانی نداشت و ساختار دستمزدها را نابود میکرد. دشوار است که بتوان علیه این رویکرد استدلال کرد؛ آن هم وقتی دیدهایم که یونایتد در گذشته رفتاری تهاجمی در بازار داشت، اما آن معاملات شکست خوردند و جدایی بازیکنان عملاً غیرممکن شد. یونایتد همچنان مطمئن است که بازیکنان مدنظر خود را در تابستان امسال جذب خواهد کرد، اما مشخصاً، تمایل به سختگیری بیشتر در پرداختها به این معنی است که آنها گهگاه برخی اهداف را از دست خواهند داد.»