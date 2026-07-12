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پشت‌پرده یک شایعه بزرگ در نقل‌وانتقالات

تکذیب فوری الهلال و انگشت اتهام به سمت ایجنت رافینیا

تکذیب فوری الهلال و انگشت اتهام به سمت ایجنت رافینیا
کد خبر : 1812229
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باشگاه الهلال عربستان با رد قاطعانه هرگونه مذاکره برای جذب ستاره بارسلونا، اعلام کرد هیچ برنامه‌ای برای خرید رافینیا ندارد و ایجنت این بازیکن را عامل اصلی این شایعه‌سازی‌ها می‌داند.

به گزارش ایلنا، به گزارش رسانه ۳۶۵Scores، باشگاه الهلال هیچ‌گونه مذاکره‌ای برای جذب رافینیا، ستاره برزیلی بارسلونا، انجام نداده است. این وب‌سایت افشا کرد که هیچ تماس رسمی یا شفاهی بین مدیران این باشگاه عربستانی و نمایندگان این بازیکن برقرار نشده است. منابع معتبر درون باشگاه الهلال تایید کرده‌اند که منشأ اصلی این اخبار، ایجنت رافینیا بوده است و آن‌ها صرفاً با سوءاستفاده از شهرت و قدرت مالی بی‌پایان الهلال، تلاش می‌کنند تا شرایط مالی بهتری را برای موکل خود در بازار نقل‌وانتقالات رقم بزنند.

تکذیب فوری الهلال و انگشت اتهام به سمت ایجنت رافینیا

پشت پرده استراتژی اینزاگی؛ توازن تاکتیکی مهم‌تر از بمب‌های خبری

استراتژی کلان هیئت مدیره الهلال با هماهنگی سرمربی خود، سیمونه اینزاگی، بر این استوار است که از هرگونه عملیات رسانه‌ای پر زرق‌وبرق یا خریدهای جنجالی که سود فنی و فوتبالی ملموسی برای تیم درون زمین ندارد، به شدت دوری کنند. هدف اصلی مدیریت باشگاه این است که تمرکز خود را تنها روی جذب بازیکنانی بگذارند که سطح کیفی تیم را واقعاً ارتقا می‌دهند؛ دقیقاً همان نیازهایی که توسط این سرمربی ایتالیایی تعیین شده تا توازن تاکتیکی و هماهنگی کامل در رختکن تیم تضمین شود.

نام دیگری که این روزها پیرامون باشگاه الهلال شنیده می‌شود، مارکوس لئوناردو است که در آستانه بازگشت به فوتبال اروپا قرار دارد. طبق برنامه‌ریزی‌ها، او قرار است طی ساعات آینده تست‌های پزشکی خود را در باشگاه آژاکس پشت سر بگذارد؛ این اقدام به عنوان گام ماقبل آخر برای امضای رسمی قرارداد او محسوب می‌شود و اکنون تنها جزئیات نهایی باقی مانده است.

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