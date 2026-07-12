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غرور مخدوش‌شده کینگ لئو در جام جهانی

لب‌خوانی دیالوگ تند مسی با داور مسابقه

لب‌خوانی دیالوگ تند مسی با داور مسابقه
کد خبر : 1812222
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در جریان پیروزی دراماتیک آلبی‌سلسته مقابل سوئیس، تصاویر تلویزیونی از درگیری لفظی و اعتراض شدید لیونل مسی به لحن صحبت کردن داور مسابقه پرده برداشتند.

به گزارش ایلنا، تیم ملی آرژانتین در وقت‌های اضافی موفق شد سوئیس را شکست دهد تا به عنوان آخرین تیم، جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ را کسب کند؛ با این حال، یکی از عجیب‌ترین و جالب‌ترین صحنه‌ها توسط لیونل مسی رقم خورد، یعنی جایی که او پس از اعلام یک خطا، از داور وسط خواست که به او احترام بگذارد.

این یک بازی بسیار فشرده، نفس‌گیر و پیچیده برای مدافع عنوان قهرمانی جهان بود، چرا که تیم ملی سوئیس با وجود ده نفره شدن، آن‌ها را تا مرز فروپاشی و بالاترین حد توانشان تحت فشار قرار داد. در میان تمام تنش‌های ناشی از ماهیت داغ و حساس این نبرد، ژائو پینیرو، داور پرتغالی مسابقه، خطایی را اعلام کرد که باعث خشم و عصبانیت شدید فوق‌ستاره آرژانتینی شد.

لب‌خوانی دیالوگ تند مسی با داور مسابقه

لب‌خوانی دیالوگ تند کینگ لئو؛ پشت پرده عصبانیت مسی از داور پرتغالی

در میان تمام اعتراض‌های شدیدی که به خاطر اعلام این خطا شکل گرفت، کاپیتان آلبی‌سلسته رو به داور اول مسابقه کرد و گفت:

«بی‌احترامی نکن! من با احترام با تو صحبت کردم، تو هم با احترام با من صحبت کن.»

اگرچه هیچ تصویر و ویدئوی واضحی از جملاتی که داور مسابقه به شماره ۱۰ آرژانتین پرتاب کرد وجود ندارد، اما با قضاوت از روی ری‌اکشن و چهره برافروخته این بازیکن، به احتمال فراوان داور سر او فریاد کشیده است؛ همین موضوع باعث واکنش تند این ستاره آمریکای جنوبی شد.

لب‌خوانی دیالوگ تند مسی با داور مسابقه

این قاضی پرتغالی همچنین پیش از این صحنه نیز در یک جنجال بزرگ دیگر نقش داشت؛ جایی که بریل امبولو را در دقیقه ۷۲ از زمین مسابقه اخراج کرد. مهاجم سوئیس در این صحنه اقدام به شبیه‌سازی و دایو درون محوطه جریمه کرد که پینیرو پس از بازبینی صحنه توسط اتاق VAR، تصمیم گرفت او را با کارت زرد دوم جریمه و از زمین بازی اخراج کند تا سوئیسی‌ها ده نفره به کار خود ادامه دهند.

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