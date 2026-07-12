به گزارش ایلنا، چهار تیم قدرتمند فرانسه، اسپانیا، انگلیس و آرژانتین با عبور از مرحله یک‌چهارم نهایی، جواز حضور در نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ را کسب کردند تا حساس‌ترین دیدارهای این دوره از رقابت‌ها برگزار شود.

در نخستین دیدار مرحله نیمه‌نهایی، فرانسه سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ (۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶) از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت ایران در ورزشگاه دالاس به مصاف اسپانیا خواهد رفت؛ دیداری که بسیاری آن را فینالی زودهنگام می‌دانند.

در دومین مسابقه نیز انگلیس چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵ (۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶) از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت ایران در ورزشگاه آتلانتا برابر آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، صف‌آرایی خواهد کرد.

برندگان این دو مسابقه راهی دیدار نهایی خواهند شد و بازندگان نیز برای کسب عنوان سومی به مصاف یکدیگر می‌روند. فینال جام جهانی ۲۰۲۶ روز ۱۹ ژوئیه برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/