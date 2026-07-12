بلینگام بهترین بازیکن دیدار انگلیس و نروژ شد

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و نروژ دور یک‌چهارم نهایی جام جهانی 2026 به مصاف هم رفتند که انگلیس توانست پس از 120 دقیقه تلاش، حریف خود را با نتیجه 2 بر یک شکست دهد و راهی نیمه‌نهایی این رقابت‌ها شود.

در پایان این مسابقه و با تصمیم کمیته فنی منتخب فیفا، جود بلینگام زننده هر دو گل انگلیس مقابل نروژ به‌عنوان بهترین بازیکن زمین برگزیده شد.

این چهارمین جایزه بهترین بازیکن زمین بلینگام بود. ستاره شماره 10 سه شیر در بازی مقابل مکزیک در مرحله یک‌هشتم نهایی و نیز مقابل غنا و پاناما در مرحله گروهی، به‌عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شده بود.

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