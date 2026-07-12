جام جهانی ۲۰۲۶؛
ترکیب رسمی آرژانتین و سوئیس اعلام شد؛ مسی و ژاکا در ترکیب اصلی
ترکیب رسمی تیمهای ملی آرژانتین و سوئیس برای دیدار مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام شد و لیونل مسی و گرانیت ژاکا از ابتدا برای دو تیم به میدان میروند.
به گزارش ایلنا، ترکیب رسمی تیمهای ملی آرژانتین و سوئیس برای دیدار حساس مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام شد.
لیونل اسکالونی، سرمربی تیم ملی آرژانتین، تیمش را با ترکیبی هجومی روانه میدان کرده است. امیلیانو مارتینس درون دروازه قرار دارد و ناهوئل مولینا، کریستیان گابریل رومرو، لیساندرو مارتینس و نیکولاس تاگلیافیکو چهار مدافع آلبیسلسته هستند.
رودریگو خاویر دیپائول، لئاندرو دانیل پاردس، انزو خرمیاس فرناندس و الکسیس مکآلیستر در خط میانی آرژانتین بازی میکنند و لیونل آندرس مسی و خولیان آلوارس نیز زوج خط حمله این تیم را تشکیل میدهند.
ترکیب آرژانتین:
امیلیانو مارتینس، ناهوئل مولینا، کریستیان گابریل رومرو، لیساندرو مارتینس، نیکولاس تاگلیافیکو، رودریگو خاویر دیپائول، لئاندرو دانیل پاردس، انزو خرمیاس فرناندس، الکسیس مکآلیستر، لیونل آندرس مسی و خولیان آلوارس.
در سوی مقابل، مورات یاکین تیم ملی سوئیس را با حضور گرگور کوبل درون دروازه به میدان فرستاده است. مانوئل اوبافمی آکانجی، نیکو الودی و ریکاردو ایوان رودریگس در خط دفاعی حضور دارند.
دنیس لمی زاکاریا لاکو لادو، جیبریل سو، گرانیت ژاکا، رمو مارکو فرولر، دن اندویه و فابیان ریدر بازیکنان خط میانی و کنارههای سوئیس هستند و بریل دونالد امبولو نیز در خط حمله بازی میکند.
ترکیب سوئیس:
گرگور کوبل، مانوئل اوبافمی آکانجی، نیکو الودی، ریکاردو ایوان رودریگس، دنیس لمی زاکاریا لاکو لادو، جیبریل سو، گرانیت ژاکا، رمو مارکو فرولر، دن اندویه، فابیان ریدر و بریل دونالد امبولو.
برنده این مسابقه در مرحله نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف تیم ملی انگلیس خواهد رفت.