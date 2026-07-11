جنجال اسپایدرکم در صعود انگلیس: گل بلینگام مردود بود (عکس)
برخورد مشکوک توپ با کابل دوربین هوایی پیش از گل تساوی انگلیس مقابل نروژ، یکی از جنجالیترین صحنههای جام جهانی ۲۰۲۶ را رقم زد؛ صحنهای که با وجود اعتراض شدید نروژیها، از سوی داور و VAR نادیده گرفته شد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی انگلیس در دیداری پرحاشیه از مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، پس از ۱۲۰ دقیقه با نتیجه ۲ بر یک نروژ را شکست داد و راهی مرحله نیمهنهایی شد؛ با این حال، نتیجه این مسابقه بیش از آنکه تحت تأثیر درخشش جود بلینگام قرار بگیرد، با یک اتفاق غیرمعمول در آسمان ورزشگاه میامی همراه شد.
نروژ در دقیقه ۳۶ با گل آندریاس شیلدروپ پیش افتاد، اما انگلیس در وقتهای تلفشده نیمه نخست توسط جود بلینگام به گل تساوی رسید. درست پیش از شکلگیری این گل، ضربه بلند اورجان نیلاند، دروازهبان نروژ، در میانه مسیر به شکل غیرطبیعی تغییر جهت داد و مقابل بازیکنان انگلیس فرود آمد تا حمله منتهی به گل بلینگام آغاز شود.
بازپخش تصاویر تلویزیونی این احتمال را به وجود آورد که توپ نه با خود دوربین، بلکه با یکی از کابلهای نگهدارنده دوربین هوایی موسوم به «اسپایدرکم» برخورد کرده باشد. نیلاند بلافاصله پس از تغییر مسیر توپ، دست خود را به سمت کابلهای بالای زمین گرفت و کلمان تورپن، داور فرانسوی مسابقه، را متوجه این اتفاق کرد، اما بازی متوقف نشد و چند لحظه بعد بلینگام دروازه نروژ را باز کرد.
استاله سولباکن، سرمربی نروژ، و اعضای کادر فنی این تیم نیز پس از گل و هنگام پایان نیمه نخست اعتراض شدیدی به تیم داوری داشتند. نروژیها معتقد بودند تغییر ناگهانی ارتفاع و مسیر توپ، نشانه روشنی از برخورد آن با کابل دوربین بوده و داور باید پیش از شکلگیری حمله انگلیس، مسابقه را متوقف میکرد.
بر اساس قوانین هیئت بینالمللی فوتبال، در صورتی که توپ با یک عامل خارجی یا تجهیزات خارج از جریان طبیعی مسابقه برخورد کند و این تماس بر روند بازی تأثیر بگذارد، داور باید بازی را متوقف کرده و آن را با دراپبال از محل برخورد از سر بگیرد. بنابراین اگر تماس توپ با کابل دوربین تأیید میشد، حمله انگلیس نباید ادامه پیدا میکرد و گل تساوی بلینگام نیز قابل پذیرش نبود.
مارک کلاتنبرگ، داور سابق لیگ برتر انگلیس، نیز در تحلیل این صحنه اعلام کرد که برخورد احتمالی توپ با کابل، به دلیل قرار گرفتن در مرحله شکلگیری حمله منتهی به گل، قابلیت بررسی توسط VAR را داشته است. با این حال، داور و کمکداور ویدیویی گل را معتبر تشخیص دادند و مسابقه با نتیجه یک بر یک ادامه پیدا کرد.
فیفا پس از بالا گرفتن اعتراضها اعلام کرد دادههای حسگر تعبیهشده داخل توپ مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس توضیح ارائهشده، در نمودار موسوم به «ضربان توپ» هیچ پیک یا ضربه غیرعادی ثبت نشده و به همین دلیل مسئولان مسابقه برخورد توپ با کابل را تأیید نکردهاند. این توضیح نیز نتوانست جنجال را پایان دهد؛ چرا که در تصاویر تلویزیونی، افت ناگهانی توپ و تغییر مسیر آن قابل مشاهده بود.
اعتراض نروژیها در نیمه دوم شدت بیشتری گرفت. توربیورن هگم در دقیقه ۵۶ دروازه انگلیس را باز کرد، اما VAR با بررسی صحنهای قبل از گل، برخورد ارلینگ هالند با الیوت اندرسون را خطا تشخیص داد و گل نروژ مردود شد. این تصمیم باعث شد نروژیها نسبت به تفاوت عملکرد VAR در دو صحنه معترض شوند؛ سامانهای که برای مردود کردن گل آنها به عقب بازگشت، اما در صحنه برخورد احتمالی توپ با کابل پیش از گل انگلیس مداخله مؤثری نداشت.
بازی در پایان ۹۰ دقیقه با تساوی یک بر یک به وقتهای اضافه رفت و بلینگام با استفاده از اشتباه نیلاند، دومین گل خود و انگلیس را به ثمر رساند.