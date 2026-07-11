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جدول لیگ آزادگان پس از پایان هفته سی و سوم

جدول لیگ آزادگان پس از پایان هفته سی و سوم
کد خبر : 1811829
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هفته سی‌وسوم لیگ دسته اول فوتبال ایران، بسیاری از معادلات فصل را مشخص کرد.

به گزارش ایلنا، در هفته سی‌وسوم لیگ یک، نساجی مازندران با برتری مقابل فرد البرز و توقف مس شهربابک، یک هفته مانده به پایان مسابقات قهرمانی خود را قطعی کرد و پس از تنها یک فصل دوباره به لیگ برتر بازگشت.

در پایین جدول نیز پرونده سقوط تقریباً بسته شد. شهرداری نوشهر با تساوی برابر نیروی زمینی شانس بقا را از دست داد و همراه با داماش گیلان و نود ارومیه به لیگ دسته دوم سقوط کرد. در مقابل، نیروی زمینی، کاراگستر شبستر و شناورسازی قشم با کسب امتیازات حساس، حضور خود در فصل آینده لیگ یک را قطعی کردند.

در حالی که تکلیف قهرمان، تیم‌های صعودکننده و سقوط‌کنندگان مشخص شده، رقابت برای کسب رتبه سوم و حضور در پلی‌آف لیگ برتر همچنان ادامه دارد. صنعت نفت آبادان با ۵۷ امتیاز، سایپا با ۵۶ امتیاز و پارس جنوبی جم با ۵۴ امتیاز سه مدعی اصلی هستند و سرنوشت آخرین سهمیه صعود، در هفته پایانی مشخص خواهد شد.

نتایج کامل هفته سی‌وسوم لیگ دسته اول فوتبال ایران

  • فرد البرز ۰ - ۱ نساجی مازندران
  • مس شهربابک ۰ - ۰ کاراگستر شبستر
  • شهرداری نوشهر ۱ - ۱ نیروی زمینی
  • صنعت نفت آبادان ۱ - ۰ مس کرمان
  • نود ارومیه ۰ - ۵ سایپا
  • پارس جنوبی جم ۴ - ۰ داماش گیلان
  • آریو اسلامشهر ۱ - ۱ شناورسازی قشم
  • هوادار ۲ - ۲ نفت و گاز گچساران

جدول رده‌بندی لیگ دسته اول پس از پایان هفته سی‌وسوم

جدول لیگ آزادگان پس از پایان هفته سی و سوم

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