جدول لیگ آزادگان پس از پایان هفته سی و سوم
هفته سیوسوم لیگ دسته اول فوتبال ایران، بسیاری از معادلات فصل را مشخص کرد.
به گزارش ایلنا، در هفته سیوسوم لیگ یک، نساجی مازندران با برتری مقابل فرد البرز و توقف مس شهربابک، یک هفته مانده به پایان مسابقات قهرمانی خود را قطعی کرد و پس از تنها یک فصل دوباره به لیگ برتر بازگشت.
در پایین جدول نیز پرونده سقوط تقریباً بسته شد. شهرداری نوشهر با تساوی برابر نیروی زمینی شانس بقا را از دست داد و همراه با داماش گیلان و نود ارومیه به لیگ دسته دوم سقوط کرد. در مقابل، نیروی زمینی، کاراگستر شبستر و شناورسازی قشم با کسب امتیازات حساس، حضور خود در فصل آینده لیگ یک را قطعی کردند.
در حالی که تکلیف قهرمان، تیمهای صعودکننده و سقوطکنندگان مشخص شده، رقابت برای کسب رتبه سوم و حضور در پلیآف لیگ برتر همچنان ادامه دارد. صنعت نفت آبادان با ۵۷ امتیاز، سایپا با ۵۶ امتیاز و پارس جنوبی جم با ۵۴ امتیاز سه مدعی اصلی هستند و سرنوشت آخرین سهمیه صعود، در هفته پایانی مشخص خواهد شد.
نتایج کامل هفته سیوسوم لیگ دسته اول فوتبال ایران
- فرد البرز ۰ - ۱ نساجی مازندران
- مس شهربابک ۰ - ۰ کاراگستر شبستر
- شهرداری نوشهر ۱ - ۱ نیروی زمینی
- صنعت نفت آبادان ۱ - ۰ مس کرمان
- نود ارومیه ۰ - ۵ سایپا
- پارس جنوبی جم ۴ - ۰ داماش گیلان
- آریو اسلامشهر ۱ - ۱ شناورسازی قشم
- هوادار ۲ - ۲ نفت و گاز گچساران
جدول ردهبندی لیگ دسته اول پس از پایان هفته سیوسوم