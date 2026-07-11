سقوط شهرداری نوشهر به لیگ دو قطعی شد

به گزارش ایلنا، شهرداری نوشهر در هفته ماقبل پایانی لیگ دسته اول فوتبال، در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر مقابل نیروی زمینی به تساوی یک بر یک رسید؛ نتیجه‌ای که امیدهای این تیم برای بقا را از بین برد. حسین مالکی در دقیقه ۴۰ از روی نقطه پنالتی میزبان را پیش انداخت، اما عرفان گلشنی تنها پنج دقیقه بعد گل تساوی را به ثمر رساند.

همزمان با این مسابقه، کاراگستر با کسب امتیاز مقابل مس شهربابک اختلاف خود را با شهرداری حفظ کرد تا تیم نوشهری با قرار گرفتن در رتبه شانزدهم جدول، یک هفته پیش از پایان رقابت‌ها سقوطش به لیگ دسته دوم قطعی شود.

در دیگر دیدار همزمان، هوادار و نفت و گاز گچساران به تساوی ۲ بر ۲ رضایت دادند. هوادار با ۵۰ امتیاز در جایگاه ششم جدول قرار گرفت و نفت و گاز گچساران نیز با ۳۲ امتیاز در رتبه سیزدهم ایستاد.

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