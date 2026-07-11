حسین شنانی: دوست دارم در نساجی بمانم

به گزارش ایلنا، حسین شنانی، وینگر نساجی مازندران، پس از پیروزی برابر فرد البرز و قطعی شدن قهرمانی تیمش در لیگ دسته اول، از دشواری‌های فصل گذشته و مسیر رسیدن به این موفقیت صحبت کرد.

او در ابتدای صحبت‌هایش اظهار داشت: «سال گذشته با صنعت نفت فصل سختی را پشت سر گذاشتیم و موفق به صعود نشدیم. امسال هم شرایط آسان نبود. از ابتدای تیر سال گذشته تمرینات را آغاز کردیم و تا امروز مسیر دشواری را طی کردیم، اما خوشبختانه توانستیم هم قهرمان نیم‌فصل شویم و هم در پایان فصل جام قهرمانی را به دست آوریم. صعود چند هفته قبل قطعی شده بود، اما شیرینی اصلی این موفقیت به قهرمانی است. امیدوارم هفته آینده مردم قائمشهر جشن بزرگی برگزار کنند، چرا که شایسته این موفقیت هستند.»

شنانی درباره روند نتایج نساجی در نیم‌فصل دوم نیز گفت: «ابتدای نیم‌فصل دوم یکی دو نتیجه مطلوب نگرفتیم، اما بعد از وقفه مسابقات توانستیم با شرایط خوبی برگردیم و شش پیروزی متوالی کسب کنیم. این روند از دیدار برابر بعثت آغاز شد و تا بازی با مس شهربابک ادامه داشت و نقش مهمی در قطعی شدن صعود و قهرمانی تیم ایفا کرد.»

این بازیکن در ادامه از مدیران باشگاه قدردانی کرد و افزود: «از آقای حدادیان به خاطر حمایت‌هایشان و همچنین از آقای زندی که با تمام توان برای موفقیت تیم تلاش کرد، تشکر می‌کنم.»

وینگر نساجی درباره آینده خود نیز اظهار کرد: «قراردادم در پایان فصل به اتمام می‌رسد، اما از حضور در نساجی و فضای فوتبالی این تیم لذت برده‌ام. اگر شرایط فراهم باشد، خوشحال می‌شوم فصل آینده هم در کنار مردم قائمشهر باشم. البته فعلاً تمام تمرکزمان روی جشن قهرمانی است.»

شنانی در پایان برای تیم سابق خود نیز آرزوی موفقیت کرد و گفت: «دوست دارم صنعت نفت آبادان هم به پلی‌آف صعود کند. فصل گذشته در آن تیم حضور داشتم و می‌دانم مردم آبادان این روزها چه شرایطی را تجربه می‌کنند. امیدوارم آنها هم بتوانند دوباره به لیگ برتر بازگردند.»

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