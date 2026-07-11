خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حسین شنانی: دوست دارم در نساجی بمانم

حسین شنانی: دوست دارم در نساجی بمانم
کد خبر : 1811819
لینک کوتاه کپی شد.

حسین شنانی پس از قهرمانی نساجی در لیگ دسته اول، این موفقیت را حاصل یک فصل سخت و تلاش جمعی دانست و ابراز امیدواری کرد جشن باشکوهی برای هواداران قائمشهری برگزار شود. او همچنین از علاقه خود برای ادامه حضور در نساجی سخن گفت.

به گزارش ایلنا،  حسین شنانی، وینگر نساجی مازندران، پس از پیروزی برابر فرد البرز و قطعی شدن قهرمانی تیمش در لیگ دسته اول، از دشواری‌های فصل گذشته و مسیر رسیدن به این موفقیت صحبت کرد.

او در ابتدای صحبت‌هایش اظهار داشت: «سال گذشته با صنعت نفت فصل سختی را پشت سر گذاشتیم و موفق به صعود نشدیم. امسال هم شرایط آسان نبود. از ابتدای تیر سال گذشته تمرینات را آغاز کردیم و تا امروز مسیر دشواری را طی کردیم، اما خوشبختانه توانستیم هم قهرمان نیم‌فصل شویم و هم در پایان فصل جام قهرمانی را به دست آوریم. صعود چند هفته قبل قطعی شده بود، اما شیرینی اصلی این موفقیت به قهرمانی است. امیدوارم هفته آینده مردم قائمشهر جشن بزرگی برگزار کنند، چرا که شایسته این موفقیت هستند.»

شنانی درباره روند نتایج نساجی در نیم‌فصل دوم نیز گفت: «ابتدای نیم‌فصل دوم یکی دو نتیجه مطلوب نگرفتیم، اما بعد از وقفه مسابقات توانستیم با شرایط خوبی برگردیم و شش پیروزی متوالی کسب کنیم. این روند از دیدار برابر بعثت آغاز شد و تا بازی با مس شهربابک ادامه داشت و نقش مهمی در قطعی شدن صعود و قهرمانی تیم ایفا کرد.»

این بازیکن در ادامه از مدیران باشگاه قدردانی کرد و افزود: «از آقای حدادیان به خاطر حمایت‌هایشان و همچنین از آقای زندی که با تمام توان برای موفقیت تیم تلاش کرد، تشکر می‌کنم.»

وینگر نساجی درباره آینده خود نیز اظهار کرد: «قراردادم در پایان فصل به اتمام می‌رسد، اما از حضور در نساجی و فضای فوتبالی این تیم لذت برده‌ام. اگر شرایط فراهم باشد، خوشحال می‌شوم فصل آینده هم در کنار مردم قائمشهر باشم. البته فعلاً تمام تمرکزمان روی جشن قهرمانی است.»

شنانی در پایان برای تیم سابق خود نیز آرزوی موفقیت کرد و گفت: «دوست دارم صنعت نفت آبادان هم به پلی‌آف صعود کند. فصل گذشته در آن تیم حضور داشتم و می‌دانم مردم آبادان این روزها چه شرایطی را تجربه می‌کنند. امیدوارم آنها هم بتوانند دوباره به لیگ برتر بازگردند.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل