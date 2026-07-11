جشن متفاوت قهرمانی نساجی در نشست خبری عنایتی (عکس)

به گزارش ایلنا، نساجی مازندران با پیروزی مقابل فرد البرز و همزمان با توقف مس شهربابک برابر کاراگستر شبستر، قهرمانی خود در لیگ دسته اول را یک هفته مانده به پایان فصل قطعی کرد. شاگردان رضا عنایتی که پیش از این صعودشان به لیگ برتر مسجل شده بود، حالا فصل موفق خود را با فتح جام قهرمانی تکمیل کردند.

پس از پایان مسابقه، بازیکنان نساجی جشن قهرمانی را در زمین مسابقه آغاز کردند، اما حاشیه اصلی این موفقیت در نشست خبری سرمربی تیم رقم خورد. در حالی که رضا عنایتی برای پاسخ به پرسش خبرنگاران در سالن کنفرانس حضور یافته بود، چند تن از بازیکنان از جمله حسین شنانی، امید فهمی و علیرضا ملکی وارد سالن شدند و با ریختن آب روی سرمربی خود، جشن قهرمانی را به نشست خبری کشاندند.

شدت این شوخی به حدی بود که لباس‌های عنایتی کاملاً خیس شد. در همین حین، محمد صابری‌پور نیز با لحنی شوخ‌طبعانه تلاش می‌کرد موهای سرمربی نساجی را مرتب کند. عنایتی نیز در واکنش به این اتفاق با خنده خطاب به شاگردانش گفت: «فردا ان‌شاءالله در تمرین تیم هستم.»

سرمربی نساجی پس از نشستن پشت تریبون، با اشاره به شرایط سالن کنفرانس گفت: «این نشست خبری است یا آبشار خبری؟» یکی از خبرنگاران نیز این اتفاق را از رسوم تیم‌های قهرمان دانست که عنایتی در پاسخ با لبخند گفت: «چه رسم بدی است.» او در ادامه و در واکنش به مقایسه این جشن با رسم کوبیدن کیک تولد به صورت افراد، اظهار کرد: «راست می‌گویی، از آن بهتر است.»

نشست خبری سرمربی نساجی در فضایی متفاوت و صمیمی برگزار شد و پس از پایان شوخی بازیکنان، عنایتی درباره قهرمانی تیمش و بازگشت نساجی به لیگ برتر صحبت کرد.

نساجی تنها یک فصل پس از سقوط، بار دیگر به لیگ برتر بازگشت و با قهرمانی در لیگ دسته اول، فصل موفقی را پشت سر گذاشت. رضا عنایتی نیز که پیش از این سابقه صعود به لیگ برتر با هوادار را در کارنامه داشت، این بار با هدایت نساجی دومین صعود خود به سطح نخست فوتبال ایران را جشن گرفت.

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