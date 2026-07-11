هشدار نویل به انگلیس درباره هالند: اگر آزاد باشد، فریاد میزنم!
گری نویل پیش از دیدار انگلیس و نروژ در جام جهانی، نسبت به خطر هوایی ارلینگ هالند هشدار داد و تأکید کرد دن برن میتواند در دقایق پایانی نقشی مهم در مهار این مهاجم داشته باشد.
به گزارش ایلنا، گری نویل، کارشناس ITV، درباره نقش احتمالی دن برن در دیدار انگلیس برابر نروژ گفت: «اگر انگلیس در ۱۵ دقیقه پایانی با اختلاف کم جلو باشد، میدانیم که هالند در نبردهای هوایی تهدید بزرگی برای نروژ است.»
او با اشاره به موقعیت گلزنی هالند برابر برزیل ادامه داد: «اگر ببینم هالند مثل بازی با برزیل در محوطه جریمه آزاد است و مدافعان پنج یارد از او فاصله دارند، فریاد میزنم!»
نویل تأکید کرد مدافعان انگلیس شناخت کاملی از مهاجم نروژ دارند: «گهی او را میشناسد، استونز او را میشناسد، همه آنها خیلی خوب هالند را میشناسند.»
او در پایان درباره نقش دن برن گفت: «برن میتواند فوقالعاده مهم باشد؛ اینکه وارد زمین شود، نزدیک هالند بازی کند و مطمئن شود او در محوطه جریمه روی هیچکدام از مدافعان ما حرکت آزادانه نداشته باشد.»
دیدار انگلیس و نروژ، علاوه بر حساسیت مرحله حذفی، تقابل مستقیمی میان خط دفاع سهشیرها و یکی از خطرناکترین مهاجمان جهان خواهد بود.