رقابت داغ برای کفش طلا؛ کین در تعقیب امباپه، مسی و هالند (عکس)

به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن جام جهانی ۲۰۲۶ به مراحل پایانی، رقابت بر سر عنوان بهترین گلزن مسابقات به یکی از جذاب‌ترین داستان‌های تورنمنت تبدیل شده است؛ جایی که چهار مهاجم بزرگ فوتبال جهان در کورس کفش طلا قرار گرفته‌اند.

کیلیان امباپه با ۸ گل و ۳ پاس گل، در صدر این رقابت دیده می‌شود و به دلیل تعداد پاس گل بیشتر، شرایط بهتری نسبت به لیونل مسی دارد. کاپیتان آرژانتین نیز با ۸ گل و یک پاس گل، همچنان یکی از اصلی‌ترین مدعیان این عنوان است.

ارلینگ هالند، ستاره نروژ، با ۷ گل در رتبه بعدی قرار دارد. مهاجم منچسترسیتی اگرچه هنوز پاس گلی در این تورنمنت ثبت نکرده، اما با قدرت تمام‌کنندگی بالا و نقش کلیدی‌اش در تیم ملی نروژ، همچنان یکی از خطرناک‌ترین مدعیان کفش طلاست.

هری کین نیز با ۶ گل و یک پاس گل، در تعقیب سه ستاره دیگر قرار دارد. کاپیتان انگلیس امشب در دیدار حساس برابر نروژ این فرصت را دارد که با گلزنی، خود را به جمع مدعیان اصلی نزدیک‌تر کند و حتی معادله رقابت برای کفش طلا را تغییر دهد.

کین سال‌هاست به عنوان یکی از کامل‌ترین مهاجمان نسل خود شناخته می‌شود و در این جام جهانی نیز بار دیگر نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر انگلیس داشته است. با این حال، حضور همزمان بازیکنانی مانند امباپه، مسی و هالند باعث شده رقابت فردی در خط حمله به بالاترین سطح ممکن برسد.

دیدار انگلیس و نروژ می‌تواند فقط یک مسابقه حذفی مهم نباشد؛ بلکه صحنه‌ای مستقیم برای جدال دو مدعی کفش طلا باشد؛ جایی که هالند برای افزایش فاصله و کین برای بازگشت به کورس گلزنان تلاش خواهند کرد.

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