طعنه رونالدو به رکوردشکنیها در جام جهانی: همه دارند از من عبور میکنند
رونالدو نازاریو، اسطوره فوتبال برزیل، با لحنی شوخطبعانه به سقوط خود در جدول بهترین گلزنان تاریخ جام جهانی واکنش نشان داد و تأکید کرد رکوردها برای شکسته شدن ساخته شدهاند.
به گزارش ایلنا، رونالدو نازاریو که سالها یکی از نمادهای بزرگ گلزنی در تاریخ جام جهانی بود، حالا با عبور ستارههایی مانند لیونل مسی و کیلیان امباپه از رکوردهایش، با شوخی از تغییر جایگاه خود در این فهرست صحبت کرده است.
رونالدو در واکنش به رکوردشکنیهای اخیر گفت: «دیگر شبیه فوتبال محلی شده؛ همه دارند از من عبور میکنند. دیگر هیجان ندارم، اما قهرمانیها به تلاش زیادی نیاز دارند. بازیکنانی که از من عبور میکنند، واقعاً متفاوت هستند و شایسته این رکوردها هستند. رکوردها برای شکسته شدن ساخته شدهاند و من نباید نگران باشم، به شرطی که گلهای من از تاریخ حذف نشود.»
رونالدو که با ۱۵ گل برای سالها در میان برترین گلزنان تاریخ جام جهانی قرار داشت، اکنون در رده چهارم این فهرست دیده میشود. لیونل مسی با ۲۱ گل در صدر قرار دارد و کیلیان امباپه با ۲۰ گل نزدیکترین تعقیبکننده اوست. میروسلاو کلوزه نیز با ۱۶ گل بالاتر از رونالدو در رتبه سوم قرار گرفته است.
در ادامه این فهرست، گرد مولر و هری کین هر کدام با ۱۴ گل قرار دارند. ژوست فونتن، مهاجم افسانهای فرانسه، با ۱۳ گل و پله، اسطوره فوتبال برزیل، با ۱۲ گل در ردههای بعدی دیده میشوند.
با وجود عقب رفتن در جدول گلزنان، رونالدو همچنان یکی از ماندگارترین چهرههای تاریخ جام جهانی است؛ مهاجمی که نقش مهمی در قهرمانی برزیل در سال ۲۰۰۲ داشت و نامش برای همیشه در تاریخ این رقابتها ثبت شده است.