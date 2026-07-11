تنش در دیدار دوستانه بنفیکا و فلامنگو؛ ورود پرستیانی بازی را داغ کرد

به گزارش ایلنا، دیدار دوستانه بنفیکا و فلامنگو که در چارچوب آماده‌سازی پیش‌فصل برگزار شد، در نیمه نخست حال‌وهوایی پرتنش پیدا کرد و ورود جیانلوکا پرستیانی به زمین، فضای مسابقه را داغ‌تر کرد.

پرستیانی، هافبک آرژانتینی بنفیکا، حوالی دقیقه ۳۰ وارد زمین شد و خیلی زود با برخوردهای شدید بازیکنان فلامنگو مواجه شد. این اتفاق باعث بالا گرفتن تنش در کنار زمین و درگیری لفظی میان اعضای کادر فنی دو تیم شد.

حساسیت نسبت به حضور این بازیکن به پرونده قبلی او در دیدار بنفیکا و رئال مادرید بازمی‌گردد؛ جایی که وینیسیوس جونیور مدعی شد هدف توهین قرار گرفته و داور نیز پروتکل ضدتبعیض را فعال کرد. آن مسابقه برای دقایقی متوقف شد و پرونده پرستیانی بعدها به محرومیت ۶ جلسه‌ای او از سوی یوفا انجامید.

فیفا نیز اثر این محرومیت را جهانی کرد تا این مجازات فقط به رقابت‌های اروپایی محدود نماند. با وجود این، بنفیکا در آن مقطع از بازیکن خود دفاع کرده بود و پرونده پرستیانی به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات ماه‌های اخیر فوتبال اروپا تبدیل شد.

همین سابقه باعث شد حضور او در دیدار برابر فلامنگو با حساسیت بیشتری دنبال شود؛ به‌ویژه از سوی تیمی برزیلی که هوادارانش حمایت ویژه‌ای از وینیسیوس جونیور دارند.

در جریان مسابقه، برخوردهای پیاپی با پرستیانی و واکنش نیمکت دو تیم باعث شد بازی دوستانه برای دقایقی از حالت عادی خارج شود. با وجود این تنش‌ها، داور و اعضای کادر فنی تلاش کردند شرایط را کنترل کنند و بازی ادامه پیدا کند.

دیدار بنفیکا و فلامنگو اگرچه با هدف آماده‌سازی پیش‌فصل برگزار شد، اما حاشیه‌های مربوط به پرستیانی و پرونده قبلی او بار دیگر نشان داد ماجرای دیدار بنفیکا و رئال مادرید همچنان در فضای فوتبال اروپا و آمریکای جنوبی بازتاب دارد.

انتهای پیام/